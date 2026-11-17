Українка на імʼя Ірина Долженко оселилася в сонячній Албанії та підрахувала, у скільки їй обходиться життя там.

В Instagram (irka_do) дівчина детально розповіла про головні статті витрат в одній з найдешевших країн Європи.

Українка — про життя в Албанії

"Ми переїхали в одну з найдешевших країн Європи, і нарешті я порахувала, скільки ми тут витрачаємо. І якщо чесно, я трошки а**рєла. Оренда квартири нам обходиться в 700 євро на місяць. Але за ці гроші ми живемо в самому центрі курортного містечка в квартирі 140 кв. м. Звідси витікає ще 100 євро на комуналку, бо тут абсолютно все на електриці", — каже Ірина.

Найбільша стаття витрат після оренди — продукти.

"Бо ми таки любимо смачно поїсти і витрачаємо приблизно 100 євро на тиждень. А от речі ми взагалі не купуємо, бо тут банально нема де. Раніше дуже багато грошей і нервів йшло на місцеві салони. Один раз навіть довелося їхати в Україну, щоб нормально перефарбуватися", — зізналася українка.

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Квартира за 700 євро Фото: Instagram

За словами Ірини, зараз з цим простіше, бо українці відкрили салони практично в кожному албанському місті.

Ірина показала квартиру Фото: Instagram

Зокрема, авторка відео на салон краси витрачає не більше 100 євро на місяць.

"А ще власники салону відкрили поруч заклад з українською кухнею та кавою. І це дуже підступно, тому що звідси можна взагалі не йти. Тому на ресторани, кави та різні українські івенти йде ще 200 євро на місяць", — резюмувала дівчина.

Ірина живе біля моря Фото: Instagram

Загалом для комфортного життя в Албанії потрібно мінімум 1500 євро на двох (це без урахування пального, страховок, подорожей і великих покупок).

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого та розповіли, скільки витрачають вони:

"Ми в Україні витрачаємо мінімум 150€ на продукти в тиждень на 3. Тобто це мінімум 600€ місяць, але це тільки продукти з АТБ/Варус наприклад + якщо взяти інші витрати по їжі, то ще буде 200 на місяць. Капець… Ми в Італії десь стільки ж витрачали. Квартира своя, але не це поки, якщо прийдеться виїжджати, то знімати в інших містах України буде дорожче, ніж в Албанії".

"Німеччина: оренда квартири-1300€; рахунки-300€; продукти-200€; бензин-100-150€. Працюю інженером. Зп на руки 2350".

"Ну в Україні мабуть так же, тільки тут не про комфорт".

"Живимо в Болгарії,оренда 550, комуналка 90€+-, оренда паркінгу 100€,інтернет 17€, телефон 8, їжа на тиждень на двох десь 300€,бензин 150€,страховка 25€ з людини на місяць, жили в Польщі, там кімната коштувала 500$".

"В Німеччині десь 2000 на двох".

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