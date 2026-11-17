Король Великобритании Чарльз III прокомментировал утверждение Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда, ограничившись всего несколькими словами.

У британской королевской семьи давняя история взаимоотношений с этой кинофраншизой; в частности, королева Елизавета появилась в эпизодической роли вместе с Дэниелом Крейгом в скетче, посвящённом Олимпийским играм 2012 года.

Король Чарльз обратился к Бонду

После громкого объявления о кастинге, состоявшегося в понедельник, 16 ноября, на странице короля Чарльза и королевы Камиллы в социальных сетях появилось сообщение, в котором они официально поздравили Роберта Паттинсона с получением роли.

"Добро пожаловать в Секретную службу Его Величества, мистер Бонд", — говорилось в сообщении, опубликованном вместе с репостом новости, на которой 40-летний актёр запечатлён в образе британского шпиона.

Видео дня

Король Чарльз отреагировал на нового Джеймса Бонда Фото: The Royal Family

Фирма и Джеймс Бонд

Британская королевская семья имеет давнюю историю отношений с этой культовой кинофраншизой. На протяжении 60-летней истории фильмов о Джеймсе Бонде члены королевской семьи посещали премьеры, бывали на съёмочных площадках и всячески поддерживали одну из самых известных британских франшиз.

Королева Елизавета, в частности, посетила лондонскую премьеру фильма "Живёшь только дважды" (1967), где встретилась с исполнителем роли Бонда — Шоном Коннери.

Монархиня, вошедшая в историю и ушедшая из жизни в 2022 году после рекордного 70-летнего правления, также приветствовала других актёров, которые впоследствии воплотили этот образ на экране, в частности Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

Принцесса Диана вместе с тогда ещё принцем Чарльзом посещала несколько премьер фильмов о Бонде. Впоследствии эту традицию продолжили принцы Уильям и Гарри: они посетили премьеру фильма "Квант милосердия" в 2008 году, где встретились с Дэниелом Крейгом. Связь семьи с франшизой продолжилась в сентябре 2021 года, когда принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и Камилла посетили лондонскую премьеру фильма "Не время умирать".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В официальных аккаунтах "Джеймса Бонда" в социальных сетях появилась фотография Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда.

14 ноября голливудской актрисе с украинскими корнями Ольге Куриленко исполнилось 47 лет. Знаменитость известна рядом фильмов, в частности, она сыграла девушку Джеймса Бонда в одной из частей "Квант милосердия".

Кроме того, мы писали о том, как Пирс Броснан высказал своё мнение о "новом Джеймсе Бонде".