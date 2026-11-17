Король Великої Британії Чарльз ІІІ прокоментував затвердження Роберта Паттінсона на роль Джеймса Бонда, використавши лише кілька слів.

Британська королівська родина має давню історію стосунків із цією кінофраншизою; зокрема, королева Єлизавета з’явилася в епізодичній ролі разом із Деніелом Крейгом у скетчі для Олімпійських ігор 2012 року.

Король Чарльз звернувся до Бонда

Після гучного оголошення про кастинг, що відбулося в понеділок, 16 листопада, на сторінці короля Чарльза та королеви Камілли в соціальних мережах з’явилося повідомлення, у якому вони офіційно привітали Роберта Паттінсона з отриманням ролі.

"Ласкаво просимо до Таємної служби Його Величності, містере Бонд", — йшлося в повідомленні, опублікованому разом із репостом новини, на якій 40-річний актор зображений в образі британського шпигуна.

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Король Чарльз відреагував на нового Джеймса Бонда Фото: The Royal Family

Фірма і Джеймс Бонд

Британська королівська родина має давню історію стосунків із цією культовою кінофраншизою. Протягом 60-річної історії фільмів про Джеймса Бонда члени королівської родини відвідували прем’єри, бували на знімальних майданчиках і всіляко підтримували одну з найвідоміших британських франшиз.

Королева Єлизавета, зокрема, відвідала лондонську прем’єру стрічки "Живеш тільки двічі" (1967), де зустрілася з виконавцем ролі Бонда — Шоном Коннері.

Монархиня, яка увійшла в історію і пішла з життя у 2022 році після рекордного 70-річного правління, також вітала інших акторів, що згодом приміряли на себе цей образ, зокрема Пірса Броснана та Деніела Крейга.

Принцеса Діана разом із тоді ще принцом Чарльзом відвідувала кілька прем’єр фільмів про Бонда. Згодом цю традицію продовжили принци Вільям і Гаррі: вони відвідали прем’єру фільму "Квант милосердя" у 2008 році, де зустрілися з Деніелом Крейгом. Зв'язок родини з франшизою продовжився у вересні 2021 року, коли принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та Камілла відвідали лондонську прем'єру фільму "Не час помирати".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В офіційних акаунтах "Джеймса Бонда" у соціальних мережах з’явилося фото Роберта Паттінсона в ролі Джеймса Бонда.

14 листопада голлівудській акторці з українським корінням Ользі Куриленко виповнилося 47 років. Знаменитість відома низкою кінострічок, зокрема, вона зіграла дівчину Джеймса Бонда в одній з частин "Квант милосердя".

Також ми писали, як Пірс Броснан висловив свою думку щодо "нового Джеймса Бонда".