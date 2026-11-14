Ользі Куриленко – 47: гучні скандальні заяви української дівчини Бонда (фото)

Сьогодні, 14 листопада, голлівудській акторці з українським корінням Ользі Куриленко виповнюється 47 років. Знаменитість відома низкою кінострічок, зокрема, вона зіграла дівчину Джеймса Бонда в одній з частин "Квант милосердя".

Ольга Куриленко народилась 1979 року в місті Бердянськ Запорізької області. У 16 років акторка поїхала працювати моделлю до Парижа, де й залишалась. Дівчина Бонда кілька разів потрапляла у скандали щодо висловлювань про Батьківщину. Детальніше про це — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Що Куриленко думає про війну в Україні

У жовтні 2022 року акторка оприлюднила у мережі допис із синьо-жовтими кольорами на підтримку українців після російських масованих атак.

Куриленко заявила, що війна в Україні – це жах і велика трагедія. За словами зірки, вона весь час думає про Батьківщину та дуже сумує.

Цікаво, що акторка написала пост українською, але зазначила, що її рідна мова – російська, бо вона народилася на сході України, і попросила вибачення, якщо в дописі є помилки.

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Також Куриленко наголосила, що ненавидить політику і що саме політики відповідальні за те, що коїться в нашій державі. Крім цього, вона попередила, що не потерпить на своїй сторінці у мережі хейтерів, тому одразу блокує їх.

Допис знаменитості викликав неоднозначну реакцію. Дехто подякував за підтримку, а дехто звинуватив її у тому, що актриса назвала рідною мовою російську і не назвала РФ країною-агресором.

Куриленко про війну в Україні Фото: Instagram

Куриленко назвала себе "не українкою"

Цікаво, що у 2020 році Куриленко опинилася в центрі скандалу через заяву про свою національність. 8 травня вона оприлюднила фото сина, який розмальовував картонний танк червоними зірками. Таким чином, акторка вирішила привітати із Днем перемоги.

"З Днем перемоги, Європо! А для наших, із завтрашнім Днем перемоги", – писала Куриленко.

Син Куриленко Фото: Instagram

Користувачі мережі обурились витівкою акторки. Дехто поцікавився, кого Ольга вважає "нашими". На що вона відповіла: "Наші" – всі країни колишнього СРСР, які воювали у війні. Зважаючи на те, що республік було багато, аби всі не перераховувати, я написала "наших". Так коротше".

Після цього люди вказали, що Куриленко – не українка. На це акторка сказала, що вона "не українка, а слов’янка".

Користувачі мережі зазначили, що немає такої національності як "слов'янка". Ольга відповіла, що її ДНК-тест показав, що її предки походили не з України.

"Я просто правду сказала. Національність визначають по крові, правда? Так ось, я не 100% українка. А тест ДНК показав, що української крові в мені взагалі немає. Вибачте. Мені, взагалі-то, все одно. Але тест так показав. Я сама здивувалася", – заявила дівчина Бонда.

Куриленко назвала себе "не українкою" Фото: Instagram Куриленко назвала себе "не українкою" Фото: Instagram

Називала росіян та українців "одним народом"

У 2015 році Куриленко відзначилася заявою про війну на сході України. Іспанському виданню El Mundo вона сказала, що українці та росіяни одне від одного не відрізняються.

"Чесно кажучи, все це викликає у мене сум. Ми, росіяни і українці, — один і той же народ — слов'яни. Ми нічим одне від одного не відрізняємося. Того, що відбувається, не повинно бути між братами і сестрами. Так що це абсурдно, як і всі війни без винятку. Хоча завжди зазначається, що переможець є, але на практиці ним ніхто не є. Оскільки люди гинуть і з того, і з іншого боку, і це величезне нещастя. У кожній війні гинуть тисячі людей. Заради чого? Заради мінімальної зміни? А іноді навіть і цього не буває. Воно того не варте", — заявляла акторка.

Назвала війну "бізнесом"

У 2023 році Куриленко вирішила відповісти на запитання своїх підписників в Instagram. Зокрема, один із користувачів мережі запитав в акторки, чому вона мовчить про війну в Україні.

"Як щось сказати, щоб змінити щось? Занадто багато зацікавлених у цій війні. Для них це бізнес. Я не говорю в порожнечу. Я також не збираюся займатися піаром на такій людської трагедії. Це надто серйозно, щоб кричати про це в Instagram щодня. Моє серце обливається кров’ю, дивлячись на смерть невинних", — заявляла Ольга.

Куриленко назвала війну "бізнесом" Фото: Instagram

Інший підписник запитав у Куриленко, чому вона не хоче визнати, що народилася на території України. На що знаменитість відповіла, що на той момент такої країни не було, а була лише республіка, що входила до складу СРСР.

"Що означає "визнати"? Ви хочете, щоб я брехала? Коли я народилася, то це був СРСР. Я народилася у республіці Україна. Але тоді це була республіка, а не країна", — писала кінозірка.

Куриленко заявляла, що народилась у СРСР Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Куриленко відвідала Паризький тиждень моди. Вона зʼявилася на публіці у стильному костюмі, який складався зі штанів та піджаку з укороченими рукавами. До образу акторка додала клатч в тон та світлі туфлі на підборах.

Також знаменитість відвідала другий день 80-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Вона зʼявилася на публіці у ніжно-рожевій сукні на бретельках від ліванського дизайнера Elie Saab.

Крім того, Куриленко повідомила про смерть дядька. У коментарях підписники акторки підтримали її.