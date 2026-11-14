Ольге Куриленко — 47: громкие скандальные заявления украинской девушки Бонда (фото)

Сегодня, 14 ноября, голливудской актрисе с украинскими корнями Ольге Куриленко исполняется 47 лет. Знаменитость известна рядом фильмов, в частности, она сыграла девушку Джеймса Бонда в одной из частей "Квант милосердия".

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянске Запорожской области. В 16 лет актриса уехала работать моделью в Париж, где и осталась. Девушка Бонда несколько раз попадала в скандалы из-за высказываний о Родине. Подробнее об этом — читайте далее в материале Фокуса.

Что Куриленко думает о войне в Украине

В октябре 2022 года актриса опубликовала в сети пост с сине-жёлтыми цветами в поддержку украинцев после массированных атак со стороны России.

Куриленко заявила, что война в Украине — это ужас и большая трагедия. По словам звезды, она всё время думает о Родине и очень скучает.

Интересно, что актриса написала пост на украинском языке, но отметила, что её родной язык — русский, поскольку она родилась на востоке Украины, и извинилась за возможные ошибки в посте.

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Кроме того, Куриленко подчеркнула, что ненавидит политику и что именно политики ответственны за то, что происходит в нашей стране. Помимо этого, она предупредила, что не потерпит хейтеров на своей странице в сети, поэтому сразу же их блокирует.

Пост знаменитости вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые поблагодарили её за поддержку, а другие обвинили актрису в том, что она назвала русский язык родным и не назвала РФ страной-агрессором.

Куриленко о войне в Украине Фото: Instagram

Куриленко назвала себя "не украинкой"

Интересно, что в 2020 году Куриленко оказалась в центре скандала из-за заявления о своей национальности. 8 мая она опубликовала фото сына, который раскрашивал картонный танк красными звёздами. Таким образом актриса решила поздравить со Днём Победы.

"С Днём Победы, Европа! А нашим — с завтрашним Днём Победы", — написала Куриленко.

Сын Куриленко Фото: Instagram

Пользователи сети возмутились выходкой актрисы. Некоторые поинтересовались, кого Ольга считает "нашими". На что она ответила: "Наши" — все страны бывшего СССР, которые участвовали в войне. Учитывая, что республик было много, и перечислять их все было бы долго, я написала "наших". Так короче".

После этого люди заметили, что Куриленко — не украинка. На это актриса ответила, что она "не украинка, а славянка".

Пользователи сети отметили, что не существует такой национальности, как "славянка". Ольга ответила, что, согласно результатам её ДНК-теста, её предки происходили не из Украины.

"Я просто сказала правду. Национальность определяют по крови, верно? Так вот, я не на 100 % украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Извините. Мне, вообще-то, всё равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", – заявила девушка Бонда.

Куриленко назвала себя "не украинкой" Фото: Instagram Куриленко назвала себя "не украинкой" Фото: Instagram

Называла россиян и украинцев "одним народом"

В 2015 году Куриленко выступила с заявлением о войне на востоке Украины. Испанскому изданию El Mundo она сказала, что украинцы и россияне ничем друг от друга не отличаются.

"Честно говоря, всё это вызывает у меня печаль. Мы, россияне и украинцы, — один и тот же народ — славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. То, что происходит, не должно быть между братьями и сёстрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения. Хотя всегда отмечается, что победитель есть, но на практике им никто не является. Поскольку гибнут люди и с той, и с другой стороны, и это огромное несчастье. В каждой войне гибнут тысячи людей. Ради чего? Ради минимальных перемен? А иногда даже и этого не бывает. Это того не стоит", — заявляла актриса.

Назвала войну "бизнесом"

В 2023 году Куриленко решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram. В частности, один из пользователей сети спросил актрису, почему она молчит о войне в Украине.

"Как сказать что-то, чтобы что-то изменить? Слишком много тех, кто заинтересован в этой войне. Для них это бизнес. Я не говорю в пустоту. Я также не собираюсь заниматься пиаром на фоне такой человеческой трагедии. Это слишком серьезно, чтобы каждый день кричать об этом в Instagram. Моё сердце обливается кровью, когда я вижу смерть невинных", — заявила Ольга.

Куриленко назвала войну "бизнесом" Фото: Instagram

Другой подписчик спросил Куриленко, почему она не хочет признать, что родилась на территории Украины. На что знаменитость ответила, что на тот момент такой страны не было, а была лишь республика, входившая в состав СССР.

"Что значит „признать“? Вы хотите, чтобы я лгала? Когда я родилась, это был СССР. Я родилась в республике Украина. Но тогда это была республика, а не страна", — писала кинозвезда.

Куриленко заявляла, что родилась в СССР Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ольга Куриленко посетила Парижскую неделю моды. Она появилась на публике в стильном костюме, состоящем из брюк и пиджака с укороченными рукавами. К образу актриса добавила клатч в тон и светлые туфли на каблуках.

Также знаменитость посетила второй день 80-го Венецианского кинофестиваля в Италии. Она появилась на публике в нежно-розовом платье на бретельках от ливанского дизайнера Elie Saab.

Кроме того, Куриленко сообщила о смерти своего дяди. В комментариях подписчики актрисы поддержали её.