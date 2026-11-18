Валерий Меладзе готов петь на украинском на корпоративах за меньшие деньги, — СМИ
Известный певец Валерий Меладзе, который живет в России, планирует проводить корпоративные вечеринки на украинском языке и даже вдвое снизил свои гонорары. Теперь артист просит за выступление 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч.
В настоящее время Меладзе проживает в Москве в жилом комплексе "Новая Рига". Впрочем, возвращаться к корпоративным выступлениям в РФ он не спешит. Певец рассматривает предложения о выступлениях на территории нейтральных стран, в частности в Казахстане. Об этом сообщают российские СМИ.
Меладзе может вернуться к украинскому языку
По словам инсайдера, в Казахстане артист готов выступать вместе с певицами Верой Брежневой и Светланой Лободой. Отмечается, что Валерий согласен обсуждать не только выступления, но и мероприятия на украинском языке.
Кроме того, за корпоратив Меладзе теперь просит 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч. При этом певец собирается вылетать из Москвы, а в райдере оставил VIP-вход.
В августе 2025 года Меладзе уже выступал на корпоративном мероприятии в Казахстане. Тогда он прилетел из Москвы, отыграл концерт и вернулся обратно. СМИ сообщают, что команда артиста в настоящее время обсуждает новые заказы на конец декабря. В то же время они предупреждают заказчиков, что Валерий знает украинский язык, и объясняют, что он готов проводить мероприятия на этом языке, чтобы не терять потенциальных заказчиков.
Позиция Меладзе в войне
Певец до сих пор не высказал четкой позиции по поводу войны России в Украине. Однако в феврале 2022 года Меладзе призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. По его мнению, люди не должны гибнуть. В то же время артист не назвал РФ агрессором.
Кроме того, в начале 2023 года Меладзе выступил на новогодней вечеринке в ОАЭ. Там на возглас "Слава Украине" он ответил: "Слава героям!". После этого на знаменитость обрушилась волна критики, а в России вообще хотели лишить его гражданства.
После этого скандала Меладзе опубликовал пост, в котором назвал войну "конфликтом народов", которых он любит. По его словам, он не может и не хочет ненавидеть.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Валерий Меладзе оказался в центре скандала. Во время концерта в Чехии артист назвал своих поклонниц "идиотками". После этого он попросил женщин покинуть зал.
- Кстати, певец первым из российских артистов призвал остановить войну. Он заявил, что "люди должны уметь договариваться".
Кроме того, знаменитость прокомментировал развод брата с Верой Брежневой. На фоне слухов о расставании звездной пары из-за непримиримых политических взглядов Валерий высказал своё мнение.