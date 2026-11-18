Известный певец Валерий Меладзе, который живет в России, планирует проводить корпоративные вечеринки на украинском языке и даже вдвое снизил свои гонорары. Теперь артист просит за выступление 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч.

В настоящее время Меладзе проживает в Москве в жилом комплексе "Новая Рига". Впрочем, возвращаться к корпоративным выступлениям в РФ он не спешит. Певец рассматривает предложения о выступлениях на территории нейтральных стран, в частности в Казахстане. Об этом сообщают российские СМИ.

Меладзе может вернуться к украинскому языку

По словам инсайдера, в Казахстане артист готов выступать вместе с певицами Верой Брежневой и Светланой Лободой. Отмечается, что Валерий согласен обсуждать не только выступления, но и мероприятия на украинском языке.

Кроме того, за корпоратив Меладзе теперь просит 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч. При этом певец собирается вылетать из Москвы, а в райдере оставил VIP-вход.

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В августе 2025 года Меладзе уже выступал на корпоративном мероприятии в Казахстане. Тогда он прилетел из Москвы, отыграл концерт и вернулся обратно. СМИ сообщают, что команда артиста в настоящее время обсуждает новые заказы на конец декабря. В то же время они предупреждают заказчиков, что Валерий знает украинский язык, и объясняют, что он готов проводить мероприятия на этом языке, чтобы не терять потенциальных заказчиков.

Валерий Меладзе Фото: руские СМИ

Позиция Меладзе в войне

Певец до сих пор не высказал четкой позиции по поводу войны России в Украине. Однако в феврале 2022 года Меладзе призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. По его мнению, люди не должны гибнуть. В то же время артист не назвал РФ агрессором.

Кроме того, в начале 2023 года Меладзе выступил на новогодней вечеринке в ОАЭ. Там на возглас "Слава Украине" он ответил: "Слава героям!". После этого на знаменитость обрушилась волна критики, а в России вообще хотели лишить его гражданства.

После этого скандала Меладзе опубликовал пост, в котором назвал войну "конфликтом народов", которых он любит. По его словам, он не может и не хочет ненавидеть.

Валерий Меладзе о войне в Украине Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Валерий Меладзе оказался в центре скандала. Во время концерта в Чехии артист назвал своих поклонниц "идиотками". После этого он попросил женщин покинуть зал.

Кстати, певец первым из российских артистов призвал остановить войну. Он заявил, что "люди должны уметь договариваться".

Кроме того, знаменитость прокомментировал развод брата с Верой Брежневой. На фоне слухов о расставании звездной пары из-за непримиримых политических взглядов Валерий высказал своё мнение.