Відомий співак Валерій Меладзе, який живе в Росії, планує вести корпоративи українською мовою і навіть вдвічі знизив свої гонорари. Тепер артист просить за виступ 75 тисяч євро замість колишніх 130 тисяч.

Наразі Меладзе проживає у Москві в ЖК "Нова Рига". Втім, повертатися до корпоративів у РФ він не поспішає. Співак розглядає замовлення на території нейтральних країн, зокрема в Казахстані. Про це повідомляють російські медіа.

Меладзе може повернутись до української мови

За даними інсайдера, у Казахстані артист готовий виступати зі співачками Вірою Брежнєвою та Світланою Лободою. Зазначається, що Валерій згоден обговорювати не лише співи, але й заходи українською мовою.

Крім цього, за корпоратив Меладзе тепер просить 75 тисяч євро замість колишніх 130 тисяч. При цьому співак збирається вилітати з Москви, а у райдері залишив VIP-вхід.

У серпні 2025 року Меладзе вже виступав на корпоративі у Казахстані. Тоді він прилетів із Москви, відпрацював і повернувся назад. ЗМІ кажуть, що команда артиста наразі обговорює нові замовлення на кінець грудня. Водночас вони попереджають замовників, що Валерій знає українську, і пояснюють, що він готовий проводити заходи цією мовою, щоб не втрачати потенційних замовлень.

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Валерій Меладзе Фото: російські ЗМІ

Позиція Меладзе у війні

Співак досі не висловив чіткої позиції щодо війни Росії в Україні. Однак у лютому 2022 року Меладзе закликав припинити військові дії та сісти за стіл переговорів. На його думку, люди не мають гинути. Водночас артист не назвав РФ агресором.

Крім цього, на початку 2023 року Меладзе виступив на новорічній вечірці в ОАЕ. Там на вигук "Слава Україні" він відповів "Героям слава!". Після цього на знаменитість посипалась хвиля критики, а в Росії взагалі хотіли позбавити його громадянства.

Після цього скандалу Меладзе опублікував допис, в якому назвав війну "конфліктом народів", яких він любить. За його словами, він не може й не хоче ненавидіти.

Валерій Меладзе про війну в Україні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Валерій Меладзе потрапив у скандал. Артист під час концерту у Чехії назвав своїх шанувальниць "ід*отками". Після цього він попросив жінок вийти із залу.

До речі, співак першим із російських артистів закликав зупинити війну. Він заявив, що "люди мають уміти домовлятися".

Крім того, знаменитість прокоментував розлучення брата з Вірою Брежнєвою. На тлі чуток про розрив зіркової пари через непримиренність у політичних поглядах Валерій висловив свою думку.