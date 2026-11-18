Звезда романтического реалити-шоу "Холостяк-14" с актером Тарасом Цимбалюком — этнолог Виточка (Виктория Зварич) — впервые выходит замуж.

О новостях в личной жизни девушка сообщила в соцсетях 18 ноября. В частности, невеста опубликовала романтические снимки с предложением на природе.

Виточка выходит замуж

Будущим мужем девушки стал военный, лицо которого она пока не показывает: его можно разглядеть только со спины.

"Стала невестой, вот такие новости", — написала Виточка.

Как долго пара уже вместе и когда планирует свадьбу — пока неизвестно.

Виточка выходит замуж Фото: Instagram

Предложение состоялось на природе. Звезда шоу "Холостяк-14" уже продемонстрировала свое обручальное кольцо — вероятно, с сапфиром.

Для особого случая девушка выбрала атмосферный образ с этническими мотивами. На Виточке было серое пальто, дополненное красным поясом с кисточками, а на шее красовалось красное ожерелье.

Видео дня

Виточка выходит замуж Фото: Instagram

В комментариях подписчики активно поздравляют пару с помолвкой.

Виточка выходит замуж Фото: Instagram

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