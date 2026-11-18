Зірка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" з актором Тарасом Цимбалюком — етнологиня Віточка (Вікторія Зварич) — уперше виходить заміж.

Про новини в особистому житті дівчина повідомила в соцмережах 18 листопада. Зокрема, наречена опублікувала романтичні кадри з освідчення на природі.

Віточка виходить заміж

Майбутнім чоловіком дівчини став військовий, обличчя якого вона поки не показує: можна роздивитися його лише зі спини.

"Стала нареченою, такі от новини", — написала Віточка.

Як довго пара разом та коли планує весілля — поки невідомо.

Віточка виходить заміж Фото: Instagram

Освідчення відбулося на природі. Зірка "Холостяка-14" вже показала свою заручальну каблучку — ймовірно, із сапфіром.

Для особливої події дівчина обрала атмосферний образ з етнічними мотивами. На Віточці було сіре пальто, доповнене червоним поясом із китицями, а на шиї красувалося червоне намисто.

Видео дня

Віточка виходить заміж Фото: Instagram

У коментарях пару активно вітають із заручинами підписники.

Віточка виходить заміж Фото: Instagram

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