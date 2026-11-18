Віточка з "Холостяка", яка боролася за серце Цимбалюка, виходить заміж (фото)
Зірка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" з актором Тарасом Цимбалюком — етнологиня Віточка (Вікторія Зварич) — уперше виходить заміж.
Про новини в особистому житті дівчина повідомила в соцмережах 18 листопада. Зокрема, наречена опублікувала романтичні кадри з освідчення на природі.
Віточка виходить заміж
Майбутнім чоловіком дівчини став військовий, обличчя якого вона поки не показує: можна роздивитися його лише зі спини.
"Стала нареченою, такі от новини", — написала Віточка.
Як довго пара разом та коли планує весілля — поки невідомо.
Освідчення відбулося на природі. Зірка "Холостяка-14" вже показала свою заручальну каблучку — ймовірно, із сапфіром.
Для особливої події дівчина обрала атмосферний образ з етнічними мотивами. На Віточці було сіре пальто, доповнене червоним поясом із китицями, а на шиї красувалося червоне намисто.
У коментарях пару активно вітають із заручинами підписники.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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