Дочці переможниці "Холостяка" приписали ожиріння: вона різко відреагувала (фото)

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь визнає, що стикалася з хейтом під час своєї медійності вже багато разів, але вперше критики дісталися до її шестимісячної донечки Кіри.

Деякі користувачі мережі взялися обговорювати вагу дитини та навіть почали "пророкувати" дівчинці ожиріння в майбутньому.

Інна Бєлєнь відповіла хейтерам

Переможниця "Холостяка" не стала мовчати та поставила хейтерів на місце.

"Коли на гендер-паті я побачила рожевий дим, то спочатку злякалася. Я ж навіть не вмію робити зачіски, гарно фарбуватися чи підбирати стильні образи. Чого я навчу свою доньку? А сьогодні, за 6,5 місяців материнства, я вже точно знаю, чого хочу навчити її насамперед. Бо, виявляється, тобі може бути всього шість місяців, а тобі вже пророкують ожиріння через 20 років. Просто тому, що зараз ти маленька булочка", — написала Інна.

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Блогерка звернулася до дочки зі словами, що треба зрозуміти, що в "ідіотів є доступ до інтернету".

"Є люди, настільки незадоволені власним життям, що готові принижувати інших, аби хоч на хвилину відчути себе кращими. І от чого я хочу тебе навчити, моя маленька Кіро: ніколи не дозволяй чужим комплексам ставати твоїми", — написала переможниця романтичного реаліті-шоу.

За словами Інни, не кожну думку треба вислуховувати, не кожну критику аналізувати і не кожній людині потрібно щось доводити.

"Твоя мама колись теж думала, що якщо хтось старший, то він обов’язково розумніший і знає краще", — зізналася блогерка.

Інна Бєлєнь з дочкою Фото: Instagram

Не можна захистити від поганого

Втім, згодом Бєлєнь зрозуміла, що іноді найздоровіша реакція на чужу думку — просто "послати її" і піти насолоджуватися своїм життям.

"І знаєте, матусі, що я зрозуміла? Ми всі хочемо захистити своїх дітей від усього поганого. Від образ, розчарувань, несправедливості та злих людей. Але давайте приймемо той факт, що на їхньому шляху все одно зустрічатимуться люди, які намагатимуться образити, знецінити чи змусити сумніватися в собі", — переконана Інна.

На думку блогерки, не треба намагатися вберегти дітей від кожного поганого слова, а варто навчити їх розуміти, чия думка взагалі варта уваги.

Інна Бєлєнь з дочкою Фото: Instagram

"Думаю, кожна мама мене зрозуміє. Ми всі хочемо одного — щоб наші діти виросли щасливими, впевненими в собі й ніколи не дозволяли чужим словам визначати, ким вони є", — додала Інна.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь заговорила про проблеми зі здоров'ям. Понад місяць блогерка погано почувалася і їй довелось здати аналізи.

Також знаменитість нещодавно похрестила свою донечку Кіру. Урочиста подія відбулася в одній із церков, куди родина запросила найближчих людей.

Крім того, Інна здивувала мережу раптовим схудненням. Зірка скинула 27 кілограмів після пологів.