Дочери победительницы "Холостяка" приписали ожирение: она резко отреагировала (фото)

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень признает, что за время своей медийной карьеры уже не раз сталкивалась с хейтом, но впервые критика коснулась её шестимесячной дочери Киры.

Некоторые пользователи сети стали обсуждать вес ребёнка и даже начали "предсказывать" девочке ожирение в будущем.

Инна Белень ответила хейтерам

Победительница шоу "Холостяк" не стала молчать и поставила хейтеров на место.

"Когда на гендер-вечеринке я увидела розовый дым, сначала испугалась. Я ведь даже не умею делать прически, красиво накрашиваться или подбирать стильные образы. Чему я научу свою дочь? А сегодня, спустя 6,5 месяцев материнства, я уже точно знаю, чему хочу научить её в первую очередь. Потому что, оказывается, тебе может быть всего шесть месяцев, а тебе уже предсказывают ожирение через 20 лет. Просто потому, что сейчас ты маленькая булочка", — написала Инна.

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Блогерша обратилась к дочери со словами, что нужно понимать, что у "идиотов есть доступ к интернету".

"Есть люди, настолько недовольные своей жизнью, что готовы унижать других, чтобы хоть на минуту почувствовать себя лучше. И вот чему я хочу тебя научить, моя маленькая Кира: никогда не позволяй чужим комплексам становиться твоими", — написала победительница романтического реалити-шоу.

По словам Инны, не каждое мнение стоит выслушивать, не каждую критику анализировать и не каждому человеку нужно что-то доказывать.

"Твоя мама когда-то тоже думала, что если кто-то старше, то он обязательно умнее и знает лучше", — призналась блогерша.

Инна Белень с дочерью Фото: Instagram

Невозможно защитить от плохого

Впрочем, со временем Белень поняла, что иногда самая разумная реакция на чужое мнение — просто "послать его" и пойти наслаждаться своей жизнью.

"И знаете, мамы, что я поняла? Мы все хотим защитить своих детей от всего плохого. От обид, разочарований, несправедливости и злых людей. Но давайте примем тот факт, что на их пути всё равно будут встречаться люди, которые будут пытаться обидеть, унизить или заставить усомниться в себе", — убеждена Инна.

По мнению блогерши, не стоит пытаться оградить детей от каждого плохого слова, а следует научить их понимать, чье мнение вообще заслуживает внимания.

Инна Белень с дочерью Фото: Instagram

"Думаю, каждая мама меня поймёт. Мы все хотим одного — чтобы наши дети выросли счастливыми, уверенными в себе и никогда не позволяли чужим словам определять, кем они являются", — добавила Инна.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Инна Белень рассказала о проблемах со здоровьем. Более месяца блогерша плохо себя чувствовала, и ей пришлось сдать анализы.

Также знаменитость недавно крестила свою дочь Киру. Торжественное событие состоялось в одной из церквей, куда семья пригласила самых близких людей.

Кроме того, Инна удивила пользователей сети своим внезапным похудением. Звезда сбросила 27 килограммов после родов.