Синці та рани на тілі: учасниця "Холостяка" звинуватила героя "Холостячки" у побитті

Учасниця "Холостяка-14", косметологиня Оксана Шанюк вийшла на зв'язок із підписниками і повідомила про фізичне насильство від Павла та Євгена Ковтуненків. До речі, останній відомий участю у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною.

В Instagram-stories (oksana_shaniuk) Оксана Шанюк оприлюднила фото, на яких показала синці та подряпини на руках, ногах та обличчі. Детальніше про це – розповість Фокус.

Що відомо про скандал

Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком Оксана Шанюк перебуває у стосунках із Павлом Ковтуненком — рідним братом Євгена Ковтуненка, відомого участю в шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною.

Шанюк заявила, що брати вчинили щодо неї фізичне насильство. Внаслідок цього у дівчини зламаний мізинець, синець під оком та рани на тілі.

Що саме спровокувало конфлікт – наразі невідомо. Самі Євген та Павло поки ніяк не відреагували на скандал.

Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram Оксану Шанюк побили Фото: Instagram

Оксана Шанюк – що про неї відомо

Оксана – лікарка-косметологиня з Києва. Дівчина брала участь у 14-му сезоні шоу "Холостяк". На проєкті у неї стався конфлікт з іншою учасницею — Софією Шамією.

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Так, Шамія покинула шоу після конфлікту з Оксаною та іншими учасницями. Дівчата стверджували, що Софія мала стосунки із одруженим чоловіком, а сама вона заявила, що її принижували і через це подала до суду.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

Хто такий Євген Ковтуненко

Український юрист і бізнесмен став популярним після участі у першому сезоні проєкту "Холостячка". У реаліті-шоу чоловік боровся за серце знаменитої актриси Ксенії Мішиної. Однак перемогти йому не вдалось.

Євген Ковтуненко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька оголосила про вагітність.

Нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям. Вже понад місяць блогерка погано почувається і їй довелось здати аналізи. Вона дуже боялась, що в неї можуть виявити онкологічне захворювання.

Крім того, учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.