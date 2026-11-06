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Синці та рани на тілі: учасниця "Холостяка" звинуватила героя "Холостячки" у побитті

Оксана Шанюк і Євген Ковтуненко скандал
Оксана Шанюк і Євген Ковтуненко | Фото: Колаж: Фокус

Учасниця "Холостяка-14", косметологиня Оксана Шанюк вийшла на зв'язок із підписниками і повідомила про фізичне насильство від Павла та Євгена Ковтуненків. До речі, останній відомий участю у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною.

В Instagram-stories (oksana_shaniuk) Оксана Шанюк оприлюднила фото, на яких показала синці та подряпини на руках, ногах та обличчі. Детальніше про це – розповість Фокус.

Що відомо про скандал

Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком Оксана Шанюк перебуває у стосунках із Павлом Ковтуненком — рідним братом Євгена Ковтуненка, відомого участю в шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною.

Шанюк заявила, що брати вчинили щодо неї фізичне насильство. Внаслідок цього у дівчини зламаний мізинець, синець під оком та рани на тілі.

Що саме спровокувало конфлікт – наразі невідомо. Самі Євген та Павло поки ніяк не відреагували на скандал.

Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Оксану Шанюк побили
Фото: Instagram
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство
Учасниця «Холостяка» заявила про насильство

Оксана Шанюк – що про неї відомо

Оксана – лікарка-косметологиня з Києва. Дівчина брала участь у 14-му сезоні шоу "Холостяк". На проєкті у неї стався конфлікт з іншою учасницею — Софією Шамією.

Видео дня

Так, Шамія покинула шоу після конфлікту з Оксаною та іншими учасницями. Дівчата стверджували, що Софія мала стосунки із одруженим чоловіком, а сама вона заявила, що її принижували і через це подала до суду.

Як виглядає Оксана Шанюк
Оксана Шанюк
Фото: Instagram

Хто такий Євген Ковтуненко

Український юрист і бізнесмен став популярним після участі у першому сезоні проєкту "Холостячка". У реаліті-шоу чоловік боровся за серце знаменитої актриси Ксенії Мішиної. Однак перемогти йому не вдалось.

Хто такий Євген Ковтуненко
Євген Ковтуненко
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька оголосила про вагітність.
  • Нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям. Вже понад місяць блогерка погано почувається і їй довелось здати аналізи. Вона дуже боялась, що в неї можуть виявити онкологічне захворювання.

Крім того, учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.