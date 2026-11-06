Синяки и раны на теле: участница "Холостяка" обвинила героя "Холостячки" в избиении

Участница шоу "Холостяк-14", косметолог Оксана Шанюк связалась со своими подписчиками и сообщила о физическом насилии со стороны Павла и Евгения Ковтуненко. Кстати, последний известен участием в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

В Instagram-stories (oksana_shaniuk) Оксана Шанюк опубликовала фотографии, на которых показала синяки и царапины на руках, ногах и лице. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Что известно о скандале

Участница шоу "Холостяк" с Цимбалюком Оксана Шанюк встречается с Павлом Ковтуненко — родным братом Евгения Ковтуненко, известного благодаря участию в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

Шанюк заявила, что братья подвергли её физическому насилию. В результате у девушки сломан мизинец, синяк под глазом и раны на теле.

Что именно стало причиной конфликта — пока неизвестно. Сами Евгений и Павел пока никак не отреагировали на скандал.

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Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram Оксану Шанюк избили Фото: Instagram

Оксана Шанюк — что о ней известно

Оксана — врач-косметолог из Киева. Девушка участвовала в 14-м сезоне шоу "Холостяк". На проекте у неё возник конфликт с другой участницей — Софией Шамией.

Так, Шамия покинула шоу после конфликта с Оксаной и другими участницами. Девушки утверждали, что София имела отношения с женатым мужчиной, а сама она заявила, что её унижали, и из-за этого подала в суд.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

Кто такой Евгений Ковтуненко

Украинский юрист и бизнесмен стал популярен после участия в первом сезоне проекта "Холостячка". В реалити-шоу мужчина боролся за сердце знаменитой актрисы Ксении Мишиной. Однако победить ему не удалось.

Евгений Ковтуненко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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