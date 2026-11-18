"Ищем друзей": украинцы запустили интересный флешмоб в сети (фото)
Пара из Киева запустила в сети интересный флешмоб. Они разместили объявление, в котором указали, что ищут друзей.
30-летний Сергей вместе со своей возлюбленной проживает в Оболонском районе столицы. Пара родом из Николаева и Кривого Рога. В Киеве они живут уже пятый год. Об этом стало известно в Threads.
Флешмоб по поиску друзей
В объявлении пара указала, что им нравится и каких именно друзей они ищут. По их словам, им по душе веселые, открытые и жизнерадостные люди. Главное — желание видеться, общаться, смеяться и по-настоящему дружить.
Пара рассказала и о том, как проводит свободное время. Они любят весёлые и душевные домашние вечеринки, вкусную еду, немного выпить, прогулки по парку Наталка, а также спонтанные походы в "Макдоналдс".
Кроме того, пара отметила, что не ищет токсичных и завистливых людей, а также тех, кто занимается "серыми" схемами заработка, и тех, кто много говорит о политике.
В комментариях под постом многие поддержали инициативу пары. Некоторые пользователи воспользовались случаем и сами разместили объявления о поиске друзей.
- "Мы с мужем в курсе дела! Немножко разбавим вас бьюти (это я) и айтишкой (это муж)";
- "Вы классные";
- "Ну что ж, пошли гулять, я тоже с Оболони";
- "Я хочу, но я на Позняках. Вы такие милые на фото".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинцы устроили трогательный поэтический флешмоб, в котором олицетворённые города и их районы "озвучивают" свою боль и несокрушимость после очередных атак.
- Российской певице Клаве Коце устроили волну саркастических "благодарений" за якобы помощь ВСУ после её поста в соцсетях. Пост быстро стал вирусным, а к троллингу присоединились украинцы и даже Министерство обороны Украины.
Кстати, певец и известный сторонник кремлевского режима Николай Басков оказался в центре ироничного флешмоба в соцсетях после своей активности в Threads.