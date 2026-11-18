Пара из Киева запустила в сети интересный флешмоб. Они разместили объявление, в котором указали, что ищут друзей.

30-летний Сергей вместе со своей возлюбленной проживает в Оболонском районе столицы. Пара родом из Николаева и Кривого Рога. В Киеве они живут уже пятый год. Об этом стало известно в Threads.

Флешмоб по поиску друзей

В объявлении пара указала, что им нравится и каких именно друзей они ищут. По их словам, им по душе веселые, открытые и жизнерадостные люди. Главное — желание видеться, общаться, смеяться и по-настоящему дружить.

Пара рассказала и о том, как проводит свободное время. Они любят весёлые и душевные домашние вечеринки, вкусную еду, немного выпить, прогулки по парку Наталка, а также спонтанные походы в "Макдоналдс".

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Кроме того, пара отметила, что не ищет токсичных и завистливых людей, а также тех, кто занимается "серыми" схемами заработка, и тех, кто много говорит о политике.

Пара ищет друзей в Интернете Фото: Threads Пара ищет друзей в интернете Фото: Threads Пара ищет друзей в Интернете Фото: Threads Пара ищет друзей в интернете Фото: Threads Пара ищет друзей в Интернете Фото: Threads Пара ищет друзей в Интернете Фото: Threads

В комментариях под постом многие поддержали инициативу пары. Некоторые пользователи воспользовались случаем и сами разместили объявления о поиске друзей.

"Мы с мужем в курсе дела! Немножко разбавим вас бьюти (это я) и айтишкой (это муж)";

"Вы классные";

"Ну что ж, пошли гулять, я тоже с Оболони";

"Я хочу, но я на Позняках. Вы такие милые на фото".

Украинцы присоединяются к флешмобу Фото: Threads Украинцы присоединяются к флешмобу Фото: Threads

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