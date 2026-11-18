Пара із Києва запустила цікавий флешмоб у мережі. Вони оприлюднили оголошення, в якому вказали, що шукають друзів.

30-річний Сергій разом зі своєю коханою проживають в Оболонському районі столиці. Пара родом із Миколаєва та Кривого Рогу. У Києві вони живуть вже п’ятий рік. Про це стало відомо у Threads.

Флешмоб з пошуку друзів

В оголошенні пара вказала, що полюбляє та яких саме друзів шукає. За їхніми словами, їм симпатизують веселі, відкриті і легкі на підйом люди. Головне – бажання бачитись, спілкуватись, сміятись і по-справжньому дружити.

Пара розповіла і про своє дозвілля. Вони люблять веселі і душевні квартирники, смачну їжу, трохи випити, прогулянки парком Наталкою, а також спонтанні виходи у МакДональдз.

Окрім цього, пара зазначила, що не шукає токсичних і заздрісних людей, а також тих, хто займається "сірими" схемами заробітку, і тих, хто багато говорить про політику.

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Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads Пара шукає друзів через мережу Фото: Threads

У коментарях під дописом багато хто підтримав ініціативу пари. Деякі користувачі скористалися нагодою й самі оприлюднили оголошення з пошуку друзів.

"Ми з чоловіком у темі! Трішки розбавимо вас б'юті (це я) та айтішкою (це чоловік)";

"Ви прикольні";

"Ну що ж, пішли гуляти, я теж з Оболоні";

"Я хочу, але я на Позняках. Ви такі миленькі на фото".

Українці доєднуються до флешмобу Фото: Threads Українці доєднуються до флешмобу Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українці зробили щемливий поетичний флешмоб, у якому уособлені міста та їхні райони "озвучують" свій біль та незламність після чергових атак.

Російській співачці Клаві Коці влаштували хвилю саркастичних "подяк" за нібито допомогу ЗСУ після її допису в соцмережах. Пост швидко став вірусним, а до тролінгу долучилися українці та навіть Міністерство оборони України.

До речі, співак і відомий прихильник кремлівського режиму Микола Басков опинився в центрі іронічного флешмобу в соцмережах після своєї активності у Threads.