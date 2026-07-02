Українці влаштували флешмоб у мережі з віршем "Ходить гарбуз по городу" (фото)

Українці зробили щемливий поетичний флешмоб, у якому уособлені міста та їхні райони "озвучують" свій біль та незламність після чергових атак. Користувачі публікують короткі віршовані відгуки за мотивом вірша "Ходить гарбуз по городу" від імені Києва, Одеси, Херсона, Куп'янська та інших регіонів, демонструючи залізну витримку та взаємопідтримку.

У коментарях під дописами автора @_all_writer_ українці почали масово ділитися поетичними рядками про пережите під час повітряних тривог. Кожне місто говорить власним голосом, транслюючи водночас і страх, і безмежну вдячність силам ППО.

Вірш "Ходить гарбуз по городу" Фото: Threads

Користувачка @hannabazdyrieva згадала стійкість столичних мікрорайонів — Жулян, Подолу, Позняків, Оболоні та Голосієва, зазначивши, що "б'ються київські серця". Своєю чергою, @oblovataya відзначила Бровари, які "всю ніч не спали" та допомагали збивати ворожі цілі.

Одеса вустами @dar.kateryna зізнається у безмірній вдячності захисникам неба. Тяжкі будні під обстрілами дронів описала @anastasia_gorokhov від імені нескореного Херсона, а користувач @__an___n_ нагадав про поранений, але живий Куп'янськ, який "обізвався з диму".

Відео дня

Львів через акаунт @galina.sh206 запевняє, що вся свята Галичина щодня молиться за Україну, тоді як Дніпро лаконічно відгукнувся через сторінку @allo, підтвердивши, що вночі "гучно було".

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Ця мережева перекличка вкотре доводить, що українське слово є потужною зброєю та ліками для душі в часи важких випробувань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Threads після гучних і скандальних концертів білоруського співака Макса Коржа раптово почали масово зʼявлятися подяки йому за допомогу українському війську.

Клава Кока нарвалася на українських користувачів, які масово почали писати їй іронічні коментарі про "внесок" у підтримку української армії.

Крім того, російський співак і відомий прихильник кремлівського режиму Микола Басков опинився в центрі іронічного флешмобу в соцмережах після своєї активності у Threads.