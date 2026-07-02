Украинцы устроили флешмоб в сети со стихотворением "Ходит тыква по огороду" (фото)

Украинцы устроили трогательный поэтический флешмоб, в котором олицетворённые города и их районы "озвучивают" свою боль и несокрушимость после очередных атак. Пользователи публикуют короткие стихотворные отзывы по мотивам стихотворения "Ходит тыква по огороду" от имени Киева, Одессы, Херсона, Купянска и других регионов, демонстрируя железную выдержку и взаимную поддержку.

В комментариях под постами автора @_all_writer_ украинцы начали массово делиться стихотворными строками о том, что им пришлось пережить во время воздушных тревог. Каждый город говорит своим голосом, выражая одновременно и страх, и безграничную благодарность силам ПВО.

Стихотворение "Тыква гуляет по огороду" Фото: Threads

Пользовательница @hannabazdyrieva упомянула стойкость столичных микрорайонов — Жулян, Подола, Позняков, Оболони и Голосеева, отметив, что "бьются киевские сердца". В свою очередь, @oblovataya отметила Бровары, которые "всю ночь не спали" и помогали сбивать вражеские цели.

Одесса устами @dar.kateryna выражает безграничную благодарность защитникам неба. Тяжелые будни под обстрелами дронов описала @anastasia_gorokhov от имени непокоренного Херсона, а пользователь @__an___n_ напомнил о раненом, но живом Купянске, который "откликнулся из дыма".

Відео дня

Львов через аккаунт @galina.sh206 уверяет, что вся святая Галичина ежедневно молится за Украину, тогда как Днепр лаконично отреагировал через страницу @allo, подтвердив, что ночью "было шумно".

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Эта сетевая акция в очередной раз доказывает, что украинское слово — это мощное оружие и лекарство для души в период тяжелых испытаний.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

В Threads после громких и скандальных концертов белорусского певца Макса Коржа внезапно начали массово появляться слова благодарности в его адрес за помощь украинской армии.

Клава Кока нарвалась на украинских пользователей, которые массово начали писать ей ироничные комментарии о "вкладе" в поддержку украинской армии.

Кроме того, российский певец и известный сторонник кремлевского режима Николай Басков оказался в центре ироничного флешмоба в соцсетях после своей активности в Threads.