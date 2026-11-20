55-летний Джон Хэмм, звезда "Безумцев", впервые стал отцом
55-летний актер Джон Хэмм, звезда сериалов "Безумцы", "Дневник молодого врача" и "Черное зеркало", впервые стал папой. У него и его 38-летней жены Анны Оцеолы родился мальчик.
В августе инсайдеры заявляли, что Джон Хэмм и Анна Оцеола ожидают первенца. Впрочем, пока звездные супруги пока официально не комментировали радостное событие. Об этом сообщает PEOPLE.
Джон Хэмм впервые стал отцом
По данным источника, в августе этого года стало известно, что Джон и Анна ожидают первенца. Позже другой инсайдер рассказал, что Хэмм уже готов стать отцом.
"Джон невероятно счастлив. Это то, чего они с Анной хотели. Он не беспокоится о своем возрасте или о том, что об этом могут подумать другие. Он просто очень счастлив. Он счастлив и готов к этому. Анна — удивительный человек, и он считает, что ему очень посчастливилось создать с ней семью", — отмечал инсайдер.
В сентябре Хэмм поделился откровенными мыслями о том, как стать отцом в зрелом возрасте. Ведущий Крэйг Мелвин спросил, давали ли Джону советы по воспитанию детей, о которых он не просил. На что актер шутливо ответил: "Да, и очень много". Также знаменитость рассказывал, как радуется будущему отцовству.
"Зачастую я слышу о том, что это меняет человека к лучшему, и меня это очень радует. Я всю жизнь был рядом с детьми: работал учителем, общался с племянниками… Так что это одновременно и увлекательно, и пугающе", — подчеркивал актер.
Отношения Хэмма и Оцеолы – что известно
Супруги впервые встретились на съемочной площадке финального сезона сериала "Безумцы". В феврале 2023 стало известно, что пара обручилась.
Через несколько месяцев, в июне, Джон и Анна поженились в Андерсон-Каньоне (Биг-Сур, Калифорния) — именно в той местности, где снимали финал "Безумных".
К слову, это первый брак актера. Ранее у него были длительные отношения с Дженнифер Вестфельдт, которые начались в 1997 году и продолжались почти два десятилетия, прежде чем они разошлись в 2015 году.
В том же месяце, когда состоялась свадьба, Хэмм в интервью The Hollywood Reporter рассказал о возможности пополнения в семье. Актер признался, что надеялся, что его брак с Оцеолой "приведет к появлению детей".
"Я прекрасно отдаю себе отчет, что мне 53 года. Я буду пожилым отцом, но что поделаешь. Возможно, это даже хорошо. Увидим", — говорил кинозвезда.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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