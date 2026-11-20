55-летний актер Джон Хэмм, звезда сериалов "Безумцы", "Дневник молодого врача" и "Черное зеркало", впервые стал папой. У него и его 38-летней жены Анны Оцеолы родился мальчик.

В августе инсайдеры заявляли, что Джон Хэмм и Анна Оцеола ожидают первенца. Впрочем, пока звездные супруги пока официально не комментировали радостное событие. Об этом сообщает PEOPLE.

Джон Хэмм впервые стал отцом

По данным источника, в августе этого года стало известно, что Джон и Анна ожидают первенца. Позже другой инсайдер рассказал, что Хэмм уже готов стать отцом.

"Джон невероятно счастлив. Это то, чего они с Анной хотели. Он не беспокоится о своем возрасте или о том, что об этом могут подумать другие. Он просто очень счастлив. Он счастлив и готов к этому. Анна — удивительный человек, и он считает, что ему очень посчастливилось создать с ней семью", — отмечал инсайдер.

Видео дня

В сентябре Хэмм поделился откровенными мыслями о том, как стать отцом в зрелом возрасте. Ведущий Крэйг Мелвин спросил, давали ли Джону советы по воспитанию детей, о которых он не просил. На что актер шутливо ответил: "Да, и очень много". Также знаменитость рассказывал, как радуется будущему отцовству.

"Зачастую я слышу о том, что это меняет человека к лучшему, и меня это очень радует. Я всю жизнь был рядом с детьми: работал учителем, общался с племянниками… Так что это одновременно и увлекательно, и пугающе", — подчеркивал актер.

Джон Хэмм и Анна Оцеола стали родителями Фото: Instagram

Отношения Хэмма и Оцеолы – что известно

Супруги впервые встретились на съемочной площадке финального сезона сериала "Безумцы". В феврале 2023 стало известно, что пара обручилась.

Через несколько месяцев, в июне, Джон и Анна поженились в Андерсон-Каньоне (Биг-Сур, Калифорния) — именно в той местности, где снимали финал "Безумных".

К слову, это первый брак актера. Ранее у него были длительные отношения с Дженнифер Вестфельдт, которые начались в 1997 году и продолжались почти два десятилетия, прежде чем они разошлись в 2015 году.

В том же месяце, когда состоялась свадьба, Хэмм в интервью The Hollywood Reporter рассказал о возможности пополнения в семье. Актер признался, что надеялся, что его брак с Оцеолой "приведет к появлению детей".

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что мне 53 года. Я буду пожилым отцом, но что поделаешь. Возможно, это даже хорошо. Увидим", — говорил кинозвезда.

Джон Хэмм и Анна Оцеола Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил о пополнении в семье — жена Эйнат Кляйн родила ему дочь. Это уже пятый ребенок для певца.

Звезда киносаги "Сумерки" Тейлор Лотнер, сыгравший Джейкоба Блэка, впервые стал отцом. Его жена Тэй подарила ему дочь.

Кроме того, рэпер и воин Александр Ярмак стал отцом во второй раз. У музыканта родился сын прямо на День Независимости 2026 года.