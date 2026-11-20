55-річний актор Джон Гемм, зірка серіалів "Божевільні", "Щоденник молодого лікаря" та "Чорне дзеркало", вперше став татом. У нього та його 38-річної дружини Анни Оцеоли народився хлопчик.

У серпні інсайдери заявляли, що Джон Гемм та Анна Оцеола очікують на первістка. Втім, наразі зіркове подружжя поки офіційно не коментувало радісну подію. Про це повідомляє PEOPLE.

Джон Гемм вперше став батьком

За даними джерела, у серпні цього року стало відомо, що Джон та Анна очікують на первістка. Згодом інший інсайдер розповів, що Гемм вже готовий стати батьком.

"Джон неймовірно щасливий. Це те, чого вони з Анною хотіли. Він не переймається своїм віком чи тим, що про це можуть подумати інші. Він просто дуже щасливий. Він щасливий і готовий до цього. Анна — дивовижна людина, і він вважає, що йому дуже пощастило створити з нею сім’ю", — зазначав інсайдер.

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У вересні Гемм поділився відвертими думками щодо того, як стати батьком у зрілому віці. Ведучий Крейг Мелвін запитав, чи давали Джону поради щодо виховання дітей, про які він не просив. На що актор жартівливо відповів: "Так, і дуже багато". Також знаменитість розповідав, як радіє майбутньому батьківству.

"Найчастіше я чую про те, що це змінює людину на краще, і мене це дуже тішить. Я все життя був поруч із дітьми: працював учителем, спілкувався з племінниками… Тож це водночас і захопливо, і лякаюче", — наголошував актор.

Джон Гемм та Анна Оцеола стали батьками Фото: Instagram

Стосунки Гемма і Оцеоли – що відомо

Подружжя вперше зустрілося на знімальному майданчику фінального сезону серіалу "Божевільні". У лютому 2023 року стало відомо, що пара заручилася.

Через кілька місяців, у червні, Джон та Анна одружилися в Андерсон-Каньйоні (Біг-Сур, Каліфорнія) — саме в тій місцевості, де знімали фінал "Божевільних".

До речі, це перший шлюб актора. Раніше в нього були тривалі стосунки з Дженніфер Вестфельдт, які почалися 1997 року та тривали майже два десятиліття, перш ніж вони розійшлися 2015 року.

У тому ж місяці, коли відбулося весілля, Гемм в інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter розповів про можливість поповнення в родині. Актор зізнався, що сподівався, що його шлюб з Оцеолою "приведе до появи дітей".

"Я чудово усвідомлюю, що мені 53 роки. Я буду літнім батьком, але що поробиш. Можливо, це навіть добре. Побачимо", — казав кінозірка.

Джон Гемм та Анна Оцеола Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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