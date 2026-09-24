Зірка "Сутінків" Джейкоб вперше став батьком (фото)

Зірка кіносаги "Сутінки" Тейлор Лотнер, який зіграв Джейкоба Блека, вперше став батьком. Його дружина Тей подарувала йому донечку.

Дівчинка народилися 16 вересня. Зіркова пара вже розсекретила її ім’я. Щемливим фото доньки Тейлор поділився в Instagram (taylorlautner).

Подружжя повідомило про народження дівчинки через тиждень після її появи. Донечка актора отримала ім’я Леннон Тейлор Лотнер. Пара скорочено та мило називає її Ленні.

На оприлюдненому фото видно, як малютка у ніжно-рожевому боді лежить на пледику. Поруч із нею іграшка, на якій вишите ім’я дівчинки.

"Вже тиждень насолоджуємося нашою милою крихіткою Ленні. Леннон Тейлор Лотнер. 16.09.2026", — коротко підписав знімок актор.

Леннон Тейлор Лотнер Фото: Instagram

Цікаво, що дружина кінозірки — Тейлор "Тей" Лотнер. Пару познайомила сестра Тейлора у 2017 році. Вони почали зустрічатись у 2018-му.

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У листопаді 2022 року пара одружилися у Каліфорнії. Після весілля вони обоє стали Тейлорами Лотнерами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тейлор Лотнер, зірка фільму "Сутінки", одружився зі своєю давньою подругою Тейлор Доум. Весілля актора пройшло на виноробні Epoch Estate Wines неподалік Пако-Роблес у Каліфорнії.

Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі стали батьками первістка ще у червні цього року, але про поповнення в їхній родині публічно заговорили лише у вересні. Інсайдери дізналися, що у них народилася дівчинка.

Крім того, зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун знову стала мамою. Знаменитість разом з чоловіком Джейком Бонджові всиновили хлопчика.