Зірка "Дивних див" стала мамою вдруге: вона всиновила малюка (фото)

22-річна зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун знову стала мамою. Знаменитість разом з чоловіком Джейком Бонджові всиновили хлопчика.

Поки що пара офіційно не коментувала цю новину. Однак вони оприлюднили миле фото з малюком в Instagram (milliebobbybrown).

Цікаво, що Браун і Бонджові у серпні 2025 року повідомляли, що всиновили дівчинку. Наразі пара не показує обличчя доньки, але публікує у соцмережах щемливі кадри з нею.

7 вересня Міллі Боббі поділилась з підписникам дописом, у якому показала сімейну подорож до Доломітових Альп в Італії. На кадрах видно, як зірка тримає доньку на руках, а її чоловік був з дитячою переноскою на грудях.

18 вересня пара підтвердила, що всиновила другу дитину. Вони показали милий кадр, на якому видніються руки акторки, її чоловіка та малюка. До того ж увагу привертає перстень Міллі із написом: "Мама".

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"Привіт, малюк", — коротко підписала фото знаменитість.

Міллі Боббі Браун знову стала мамою Фото: Instagram

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові одружилися у 2024 році. Знаменитість розповідала, що мріяла про усиновлення ще з дитинства. Однак вона не виключає, що в майбутньому може сама народити дитинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Міллі Боббі Браун з'явилася на прем'єрі свого нового фільму в Мадриді. І тепер її називають "дівою з 1980-х".

Також знаменитість звинуватила Девіда Гарбура у булінгу та переслідуванні. Netflix від коментарів утримався, проте, за інформацією журналістів, розслідування не стосувалося сексуальних проступків.

Крім цього, Міллі Боббі Браун уперше показала фото з таємного весілля. На знімках пара обмінюється обітницями під красивою квітковою аркою, а на акторці сукня від дизайнера Галії Лахав.