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Звезда сериала "Странные дела" стала мамой во второй раз: она усыновила малыша (фото)

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови стали родителями
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови | Фото: Instagram

22-летняя звезда сериала "Странные дела" Милли Бобби Браун снова стала мамой. Знаменитость вместе с мужем Джейком Бонджови усыновили мальчика.

Пока что пара официально не прокомментировала эту новость. Однако они опубликовали милое фото с малышом в Instagram (milliebobbybrown).

Интересно, что Браун и Бонджови в августе 2025 года сообщили, что усыновили девочку. Пока что пара не показывает лицо дочери, но публикует в соцсетях трогательные снимки с ней.

7 сентября Милли Бобби поделилась с подписчиками постом, в котором показала семейное путешествие в Доломитовые Альпы в Италии. На снимках видно, как звезда держит дочь на руках, а её муж несёт детскую переноску на груди.

18 сентября пара подтвердила, что усыновила второго ребенка. Они поделились милым снимком, на котором видны руки актрисы, её мужа и малыша. Кроме того, внимание привлекает кольцо Милли с надписью: "Мама".

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"Привет, малыш", — кратко подписала фото знаменитость.

Милли Бобби Браун усыновила ребёнка
Милли Бобби Браун снова стала мамой
Фото: Instagram

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в 2024 году. Знаменитость рассказывала, что мечтала об усыновлении ещё с детства. Однако она не исключает, что в будущем может сама родить ребёнка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Милли Бобби Браун впервые показала фотографии со своей тайной свадьбы. На снимках пара обменивается клятвами под красивой цветочной аркой, а на актрисе — платье от дизайнера Галии Лахав.