Звезда сериала "Странные дела" стала мамой во второй раз: она усыновила малыша (фото)

22-летняя звезда сериала "Странные дела" Милли Бобби Браун снова стала мамой. Знаменитость вместе с мужем Джейком Бонджови усыновили мальчика.

Пока что пара официально не прокомментировала эту новость. Однако они опубликовали милое фото с малышом в Instagram (milliebobbybrown).

Интересно, что Браун и Бонджови в августе 2025 года сообщили, что усыновили девочку. Пока что пара не показывает лицо дочери, но публикует в соцсетях трогательные снимки с ней.

7 сентября Милли Бобби поделилась с подписчиками постом, в котором показала семейное путешествие в Доломитовые Альпы в Италии. На снимках видно, как звезда держит дочь на руках, а её муж несёт детскую переноску на груди.

18 сентября пара подтвердила, что усыновила второго ребенка. Они поделились милым снимком, на котором видны руки актрисы, её мужа и малыша. Кроме того, внимание привлекает кольцо Милли с надписью: "Мама".

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"Привет, малыш", — кратко подписала фото знаменитость.

Милли Бобби Браун снова стала мамой Фото: Instagram

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в 2024 году. Знаменитость рассказывала, что мечтала об усыновлении ещё с детства. Однако она не исключает, что в будущем может сама родить ребёнка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Милли Бобби Браун появилась на премьере своего нового фильма в Мадриде. И теперь её называют "девой из 1980-х".

Кроме того, знаменитость обвинила Дэвида Гарбура в буллинге и преследовании. Netflix воздержался от комментариев, однако, по информации журналистов, расследование не касалось сексуальных проступков.

Кроме того, Милли Бобби Браун впервые показала фотографии со своей тайной свадьбы. На снимках пара обменивается клятвами под красивой цветочной аркой, а на актрисе — платье от дизайнера Галии Лахав.