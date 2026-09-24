Звезда "Сумерек" Джейкоб впервые стал отцом (фото)

Звезда киносаги "Сумерки" Тейлор Лотнер, сыгравший Джейкоба Блэка, впервые стал отцом. Его жена Тэй подарила ему дочь.

Девочка родилась 16 сентября. Звездная пара уже раскрыла её имя. Трогательным фото дочери Тейлор поделился в Instagram (taylorlautner).

Супруги сообщили о рождении девочки через неделю после её появления на свет. Дочь актёра получила имя Леннон Тейлор Лотнер. Пара ласково называет её Ленни.

На опубликованной фотографии видно, как малышка в нежно-розовом боди лежит на пледе. Рядом с ней лежит игрушка, на которой вышито имя девочки.

"Уже неделю наслаждаемся нашей милой малышкой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер. 16.09.2026", — так кратко подписал снимок актёр.

Леннон Тейлор Лотнер Фото: Instagram

Интересно, что жена кинозвезды — Тейлор "Тей" Лотнер. Пару познакомила сестра Тейлора в 2017 году. Они начали встречаться в 2018-м.

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В ноябре 2022 года пара поженилась в Калифорнии. После свадьбы они оба стали Тейлорами Лотнерами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тейлор Лотнер, звезда фильма "Сумерки", женился на своей давней подруге Тейлор Доум. Свадьба актера состоялась на винодельне Epoch Estate Wines недалеко от Пако-Роблес в Калифорнии.

Леди Гага и её жених Майкл Полански стали родителями первенца ещё в июне этого года, но о пополнении в их семье публично заговорили только в сентябре. Инсайдеры узнали, что у них родилась девочка.

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