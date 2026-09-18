Мальчик или девочка? В сети раскрыли пол и имя первенца Леди Гаги

Леди Гага и её жених Майкл Полански стали родителями первого ребёнка ещё в июне этого года, но о пополнении в их семье публично заговорили только в сентябре. Инсайдеры узнали, что у них родилась девочка.

Первому ребенку Леди Гаги дали имя Роуз, поскольку это имя имеет особое значение для артистки. Подробности о рождении девочки, которая оказалась в центре внимания всего мира, будучи еще младенцем, стало известно СМИ TMZ.

Журналисты получили данные из свидетельства о рождении Роуз. Известно, что девочка появилась на свет в 23:19 в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Полное имя девочки — Роуз Бин Полански.

Леди Гага и Майкл Полански стали родителями девочки по имени Роуз Фото: Instagram ladygaga

Точно неизвестно, почему Леди Гага и её жених выбрали именно это имя для своего первенца. TMZ предполагает, что оно может быть связано с татуировкой на спине певицы и песней La Vie En Rose из фильма "Рождение звезды". Что касается второго имени девочки, то, как предполагают таблоиды, оно может быть данью уважения музыканту Карлу Бину, которым Леди Гага вдохновлялась при создании одной из своих композиций.

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Стоит напомнить, что до появления на публике с младенцем ни певица, ни её бойфренд не объявляли о беременности или рождении первенца. Однако сама Леди Гага неоднократно признавалась в интервью, что очень хочет стать матерью, и называла этот шаг "следующей большой ролью" в своей жизни.

Гага и Полански обручились в 2024 году. В марте певица заявила, что они планируют пожениться "в ближайшее время", однако до сих пор не поступало информации о том, сделала ли пара этот шаг.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее Леди Гага надела украинский венок на концерте.