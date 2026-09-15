Очень больно: Леди Гага столкнулась с серьезными проблемами на пути к материнству

Недавно американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Однако на пути к материнству звезда столкнулась со множеством проблем со здоровьем. Артистка давно хотела родить ребенка и не скрывала этого желания от близких.

Инсайдеры рассказали изданию Page Six, что Леди Гага пыталась стать мамой ещё в 2024 году. Однако звезда столкнулась с физическими и эмоциональными проблемами.

По словам источника, путь к материнству 40-летней Леди Гаги вместе с женихом, 42-летним Майклом Полански, оказался непростым. Ей пришлось преодолеть ряд физических испытаний.

"Были моменты эйфории, а были и моменты отчаяния. Это было очень больно. Это настоящая история о тяжёлых временах певицы — как физических, так и эмоциональных — на пути к этому счастливому финалу", — рассказал инсайдер.

Леди Гага стала мамой Фото: Instagram

Как оказалось, у Леди Гаги были серьезные проблемы с бедром и множество других физических заболеваний. Причиной стали нагрузки на тело во время выступлений певицы.

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Ранее звезда подтверждала, что в 2013 году ей пришлось перенести операцию из-за перелома бедра. У неё был разрыв внутри сустава и серьёзный перелом.

Кроме того, Гага откровенно рассказывала о своей жизни с фибромиалгией — хроническим заболеванием, вызывающим сильную физическую боль и усталость.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Недавно Леди Гага впервые стала мамой. Отец ребёнка — Майкл Полански. Пара обручилась в 2024 году.

Также звезда неожиданно появилась на сцене во время шоу в перерыве Super Bowl, присоединившись к выступлению рэпера Bad Bunny. Изменения во внешности артистки вызвали оживлённые обсуждения среди зрителей в соцсетях.

Кстати, Леди Гага отреагировала на кавер своего хита, исполненный украинской школьницей. Девочка спела песню "Abracadabra".