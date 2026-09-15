Дуже боляче: Леді Гага зіткнулася з серйозними проблемами, щоб стати мамою

Нещодавно американська співачка Леді Гага вперше стала мамою. Однак, на шляху до материнства, зірка пережила багато проблем зі здоров’ям. Артистка давно хотіла народити дитину і не приховувала це бажання від близьких.

Інсайдери розповіли виданню Page Six, що Леді Гага намагалася стати мамою ще у 2024 році. Втім, зірка стикнулася з фізичними та емоційними проблемами.

За словами джерела, шлях до материнства 40-річної Леді Гаги разом з нареченим, 42-річним Майклом Поланскі, виявився непростим. Їй довелося пройти низку випробувань у фізичному плані.

"Були моменти ейфорії, і моменти відчаю. Це було дуже боляче. Це справжня історія про важкі часи співачки — як фізичні, так і емоційні — на шляху до цього щасливого фіналу", — розповів інсайдер.

Леді Гага стала мамою Фото: Instagram

Як виявилось, Леді Гага мала серйозні проблеми зі стегном і купу інших фізичних хвороб. Причиною стали навантаження на тіло під час виступів співачки.

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Раніше зірка підтверджувала, що у 2013 році вона перенесла операцію через перелом стегна. У неї був розрив усередині суглоба й серйозний перелом.

Крім цього, Гага відверто розповідала про своє життя з фіброміалгією — хронічним захворюванням, що викликає сильний фізичний біль і втому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нещодавно Леді Гага вперше стала мамою. Батько дитини — Майкл Поланскі. Пара заручилася у 2024 році.

Також зірка несподівано з'явилася на сцені під час шоу перерви Super Bowl, приєднавшись до виступу репера Bad Bunny. Зміни у зовнішності артистки спровокували жваве обговорення серед глядачів у соцмережах.

До речі, Леді Гага відреагувала на кавер свого хіта від української школярки. Дівчинка заспівала трек Abracadabra.