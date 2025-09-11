"Гагаченко": Леди Гага надела украинский венок на концерте (видео)

Леди Гага показалась в украинском венке во время концерта. Видео с таким образом американской певицы уже просмотрело более 54 тысяч человек.

Американская певица Леди Гага на своем концерте надела украинский веночек, который ей дала фанатка из зала. Об этом стало известно из видео, которое опубликовала женщина с ником _ruslana.ucraina в TikTok.

"Шок! Леди Гага надела украинский венок на своем концерте. Леди Гагаченко", — написала пользовательница соцсети на видео.

Больше никаких деталей в ролике не указано. В частности, неизвестно, где именно проходил концерт. Также в видео пока нет ни одного комментария, хотя оно собрало уже более 54 тысяч просмотров.

Певица Леди Гага Фото: TikTok

Леди Гага поддерживает Украину

Леди Гага неоднократно выражала поддержку Украине, в частности, в феврале 2022 года опубликовала пост в поддержку Украины и молилась за мир, а также выступила с речью о войне во время своего концерта в Лас-Вегасе в апреле 2022 года, где назвала россиян "тупыми".

