"Гагаченко": Леді Гага одягнула український вінок на концерті (відео)

Леді Гага показалася в українському вінку під час концерту. Відео з таким образом американської співачки вже переглянуло понад 54 тисячі людей.

Американська співачка Леді Гага на своєму концерті одягнула український віночок, який їй дала фанатка із залу. Про це стало відомо із відео, яке опублікувала жінка із ніком _ruslana.ucraina в TikTok.

"Шок! Леді Гага наділа український вінок на своєму концерті. Леді Гагаченко", — написала користувачка соцмережі на відео.

Більше ніяких деталей у ролику не зазначено. Зокрема, невідомо, де саме відбувався концерт. Також у відео наразі немає жодного коментаря, хоча воно зібрало вже понад 54 тисячі переглядів.

Співачка Леді Гага Фото: TikTok

Леді Гага підтримує Україну

Леді Гага неодноразово висловлювала підтримку Україні, зокрема, у лютому 2022 року опублікувала пост на підтримку України та молилася за мир, а також виступила з промовою про війну під час свого концерту в Лас-Вегасі у квітні 2022 року, де назвала росіян "тупими".

