Хлопчик чи дівчинка? У мережі розсекретили стать та ім'я первістка Леді Гаги

Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі стали батьками первістка ще у червні цього року, але про поповнення в їхній родині публічно заговорили лише у вересні. Інсайдери дізналися, що у них народилася дівчинка.

Першій дитині Леді Гаги дали ім'я Роуз, оскільки це ім'я має особливе значення для артистки. Подробиці про народження дівчинки, яка опинилася у центрі уваги всього світу ще немовлям, дізналося медіа TMZ.

Журналісти отримали дані зі свідоцтва про народження Роуз. Відомо, що дівчинка з’явилася на світ о 23:19 у медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Повне ім'я дівчинки — Роуз Бін Поланскі.

Леді Гага разом з Майклом Поланскі стали батьками дівчинки Роуз Фото: Instagram ladygaga

Невідомо точно, чому Леді Гага з нареченим обрали саме це ім'я для свого первістка. TMZ припускає, що воно може бути пов'язане з татуюванням на спині співачки і піснею La Vie En Rose із фільму "Народження зірки". Щодо другого імені дівчинки, то, як припускають таблоїди, воно може бути шаною музиканту Карлу Біну, яким Леді Гага надихалася для створення однієї зі своїх композицій.

Видео дня

Варто нагадати, що до появи на публіці з немовлям ані співачка, ані її бойфренд не оголошували про вагітність чи народження первістка. Однак сама Леді Гага неодноразово зізнавалася під час інтерв'ю у тому, що дуже хоче стати матір'ю і називала цей крок "наступною великою роллю" у своєму житті.

Гага та Поланскі заручилися у 2024 році. У березні співачка заявила, що вони планують одружитися "незабаром", проте досі інформації про те, чи пішла пара на цей крок, не було.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше Леді Гага одягнула український вінок на концерті.