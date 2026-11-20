Популярный американский певец Бруно Марс сообщил трагическую новость — скончался его отец Питер Эрнандес. Знаменитость поделился трогательным фото, на котором показал, как в последний раз обнял своего папу.

Соответствующие кадры Марс опубликовал на своей странице в Instagram (brunomars). В посте певец обратился к отцу и отметил, что всё, на что сейчас способен Бруно, — это заслуга отца.

Бруно Марс потерял отца

Питеру Эрнандесу было 74 года. В трогательном посте Бруно упомянул и маму, которая умерла в 2013 году от аневризмы головного мозга.

Кстати, отец Бруно тоже был музыкантом, и именно благодаря ему он начал петь. Марс начал выступать ещё в два года. Мальчик выходил на сцену в образе Элвиса Пресли, за что получил прозвище "маленький Элвис".

"На прошлой неделе мне удалось в последний раз обнять отца. Если вы когда-нибудь слышали, как я говорю о нём, то знаете: я всегда говорил, что именно он научил меня всему, что я умею — особенно в том, что касается музыки. Он воспитал четырёх моих прекрасных сестёр, брата и меня. Для меня он был лучшим папой в мире, и я буду скучать по нему каждый день, пока мы снова не встретимся. Люблю тебя, папа. Поцелуй там, на небесах, маму от меня", — написал певец.

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Последнее фото Бруно Марса с отцом Фото: Instagram

Питер Эрнандес и его жена Бернадетт Сан-Педро Байот воспитывали шестерых детей. Родители Марса развелись, когда ему было 12 лет.

На данный момент причину смерти Питера Эрнандеса официально не называют.

Отец Бруно Марса Фото: Instagram Отец Бруно Марса Фото: Instagram Отец Бруно Марса Фото: Instagram Отец Бруно Марса Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У Бруно Марса серьезные проблемы с азартными играми: из-за увлечения покером и крупных ставок исполнитель проиграл огромную сумму в казино.

Известный украинский блогер Миша Лебига сообщил о горе в семье. Умер его отец на 52-м году жизни.

Кроме того, Гайтана сообщила о смерти отца. Мужчина, который в последнее время находился в тяжелом состоянии, скончался в Республике Конго.