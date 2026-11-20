Популярний американський співак Бруно Марс повідомив трагічну звістку – помер його тато Пітер Ернандес. Знаменитість поділився щемливим фото, на якому показав, як в останнє обійняв свого батька.

Відповідні кадри Марс оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (brunomars). У дописі співак звернувся до тата і зазначив, що те, що зараз вміє Бруно, — це заслуга батька.

Бруно Марс втратив батька

Пітеру Ернандесу було 74 роки. У щемливому дописі Бруно згадав і маму, яка померла у 2013 році від аневризми головного мозку.

До речі, батько Бруно теж був музикантом, і саме завдяки йому він почав співати. Марс почав виступати ще у два роки. Хлопчик виходив на публіку в образі Елвіса Преслі, за що отримав прізвисько "маленький Елвіс".

"Минулого тижня мені вдалося востаннє обійняти батька. Якщо ви коли-небудь чули, як я говорю про нього, то знаєте: я завжди казав, що саме він навчив мене всьому, що я вмію — особливо в тому, що стосується музики. Він виховав чотирьох моїх прекрасних сестер, брата і мене. Для мене він був найкращим татом у світі, і я сумуватиму за ним щодня, аж доки ми знову не зустрінемося. Люблю тебе, тату. Поцілуй там, на небесах, маму від мене", — написав співак.

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Останнє фото Бруно Марса з татом Фото: Instagram

Пітер Ернандес та його дружина Бернадетт Сан-Педро Байот виховували шістьох дітей. Батьки Марса розлучилися, коли йому було 12 років.

Наразі причину смерті Пітера Ернандеса офіційно не називають.

Тато Бруно Марса Фото: Instagram Тато Бруно Марса Фото: Instagram Тато Бруно Марса Фото: Instagram Тато Бруно Марса Фото: Instagram

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