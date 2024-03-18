"Компанія фактично володіє ним": власник 11 премій "Греммі" програв велику суму

Бруно Марс у численних інтерв'ю сам зізнавався в тому, що з 19 років пристрастився до азартних ігор і страждає на лудоманію. Цього разу він залишився винен казино в Лас-Вегасі $50 мільйонів.

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Популярний американський співак, володар 11 премій "Ґреммі" Бруно Марс має чималі проблеми з азартними іграми: через пристрасть до покеру та великі ставки виконавець програв величезну суму в казино. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє медіа NewsNation.

Співак, який колись заробляв на себе як професійний гравець у покер, нагромадив великі борги за картковими столами.

"Він заборгував MGM мільйони за азартні ігри. Його борги досягли 50 мільйонів доларів. MGM фактично володіє ним", — розповів журналістам ЗМІ інсайдер.

Анонімне джерело медіа також уточнило, що зараз Бруно Марс заробляє 90 мільйонів доларів на рік на угоді, яку уклав із казино (співак виступає там, — ред.), але потім йому доводиться повертати свій борг після сплати податків.

"Для тих, кому цікаво, дев'яносто мільйонів після сплати податків — це ближче до 60 мільйонів", — додав інсайдер.

Сам Бруно Марс неодноразово в інтерв'ю розповідав, що грати у казино почав із 19 років і досі не може подолати цієї залежності.

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Зазначимо, що MGM Resorts International — це американська глобальна компанія у сфері гостинності та розваг, що керує курортами в Лас-Вегасі, Массачусетсі, Мічигані, Міссісіпі, Меріленді, Огайо та Нью-Джерсі, включаючи Белладжіо, Мандалай-Бей, MGM Grand і Park .

Раніше ми писали про те, що китайський мільйонер став шахтарем, щоб зав'язати з азартними іграми. Декілька років тому він пристрастився до азартних ігор, але згодом помітив, що програє дуже багато. За ніч він без жалю міг залишити в казино до 80 000 юанів ($12,700).