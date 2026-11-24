Российский пропагандист Иван Охлобыстин, который был ярым поклонником Владимира Путина, неожиданно выступил против войны в Украине. Он опубликовал в сети серию странных сообщений, но позже удалил их.

В одном из постов Охлобыстин заявил, что больше не может ни о чём говорить, и назвал себя "клоуном". Об этом стало известно на его странице в социальной сети. Подробнее — расскажет Фокус.

Охлобыстин высказался против войны

В первом посте актер рассказал о сыне своего близкого друга, погибшего на войне в Украине. По словам Охлобыстина, тело парня с 12 ноября лежит на боевых позициях, и его не могут забрать.

"Тело сына нашего друга с 12-го числа лежит на поле. Забрать его пока невозможно. С вероятностью 99 процентов он погиб. Невозможно описать, что мы чувствуем. Но… Мы не можем позволить стать слабыми. Сдаться, раскиснуть, отчаяться. Это будет предательством по отношению к этому самому мальчику. Что он зря погиб. У нас просто нет выхода, кроме победы. Иначе нам перед Богом не оправдаться", – написал россиянин.

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Во втором посте Охлобыстин заявил, что больше не может ни о чём говорить, и назвал себя "старым клоуном".

"Вот и всё! Я больше ни о чём не могу говорить. Молодцы. Постарались. Умеете. Прощайте. Меня больше нет. Есть старый, придурковатый клоун, который доживает свой срок на такой же старой арене", – заявил актер.

В последнем посте Охлобыстин добавил: "И напоследок: Богу эта война не нравится".

Интересно, что вскоре актер удалил все три публикации, но не объяснил причину своего решения.

Публикации Ивана Охлобыстина Фото: Скриншот

Что Охлобыстин говорил о войне ранее

Российский актёр с начала полномасштабного вторжения поддерживает агрессора. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.

Охлобыстин заявлял, что Россия якобы "освободит" Киев и Одессу к 2030 году. По его мнению, в 2040 году Россию якобы ждёт "триумф".

Кстати, в 2023 году во время поездки в оккупированную часть Донецкой области актер "поймал" пулю на бронежилете.

В Украине СБУ предъявила Охлобыстину подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Актер Иван Охлобыстин Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Снаряд Вооружённых сил Украины попал в отель, в котором остановился актёр со своей женой.

Знаменитость заверил, что Николаев и Одесса — это территория России. Он отметил, что "не оставил бы" Украине ни одного километра.

Кроме того, актёр внезапно заговорил о посягательствах на свободу слова в России. Он заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".