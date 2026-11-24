Російський пропагандист Іван Охлобистін, який був затятим фанатом Володимира Путіна, раптово виступив проти війни в Україні. Він оприлюднив серію дивних повідомлень у мережі, але згодом їх видалив.

В одному з дописів Охлобистін заявив, що більше не може ні про що говорити, і назвав себе "клоуном". Про це стало відомо на його сторінці у соцмережі. Детальніше – розповість Фокус.

Охлобистін висловився проти війни

У першому дописі актор заговорив про сина близького друга, який загинув на війні в Україні. За словами Охлобистіна, тіло хлопця з 12 листопада лежить на бойових позиціях, і його не можуть забрати.

"Тіло сина нашого друга з 12-го числа лежить на полі. Забрати поки неможливо. Відсотків 99, що він загинув. Описати неможливо, що ми відчуваємо. Але… Ми не можемо дозволити собі стати слабкими. Завити, розкиснути, зневіритися. Це буде зрадою цього ж хлопчика. Що він дарма загинув. У нас просто немає виходу, крім перемоги. Інакше нам перед Богом не виправдатися", – написав росіянин.

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У другому дописі Охлобистін заявив, що більше не може ні про що говорити, і назвав себе "старим клоуном".

"Ось і все! Я більше ні про що не можу говорити. Молодці. Постаралися. Вмієте. Прощавайте. Мене більше немає. Є старий, придуркуватий клоун, який доживає свій термін на такій самій старій арені", – заявив актор.

В останньому дописі Охлобистін додав: "І наостанок: Богу ця війна не подобається".

Цікаво, що невдовзі усі три публікаціїї актор видалив, але не пояснив причину свого рішення.

Публікації Івана Охлобистіна Фото: Скриншот

Що казав Охлобистін про війну раніше

Російський актор з початку повномасштабного вторгнення підтримує агресора. Він також є прихильником президента РФ Володимира Путіна.

Охлобистін заявляв, що Росія нібито "звільнить" Київ та Одесу до 2030 року. На його думку, у 2040-му на РФ начебто чекатиме "тріумф".

До речі, у 2023 році під час поїздки до окупованої частини Донецької області актор "спіймав" кулю по бронежилету.

В Україні СБУ висунула Охлобистіну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганда війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Актор Іван Охлобистін Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іван Охлобистін ледь не загинув під час поїздки на Донбас. Снаряд Збройних сил України потрапив у готель, в якому зупинився актор зі своєю дружиною.

Знаменитість запевнив, що Миколаїв та Одеса — це територія Росії. Він зауважив, що "не залишив би" Україні жодного кілометра.

Крім того, актор раптом заговорив про наступ на свободу слова в Росії. Він заявив, що "цифрові обмеження — це величезна помилка".