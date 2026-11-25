Основательница легендарного украинского песенного хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая неожиданно заявила, что у неё не было романа с Юрком Юрченко. Потому что "любит умных мужчин".

Именно так ведущая и певица поздравила артиста с днём рождения, который он отмечал 24 ноября.

Рудницкая ответила на слухи о романе с Юрченко

"Не нашла совместного фото. Сегодня, 24 ноября, родился Юрий Нечистяк, которого я заметила на песенном конкурсе, проводимом Николаем Мозговым. Николаю Петровичу он не понравился, но я, как член жюри, настояла, чтобы его отметили. Так началось наше сотрудничество", — написала Рудницкая в своём Facebook.

Ведущая добавила, что "Территория А" подарила имениннику имя в прямом и переносном смысле, записала множество песен, выпустила альбомы, сняла серию клипов.

"Журналисты десятилетиями приписывали мне роман с Юрченко и тайные браки. Но это всего лишь сплетни и выдумки. Романа не было. Да и быть не могло. Потому что я люблю умных мужчин. Этот пост можете считать ответом на "поздравления", которые Юрченко адресовал нам. Я, к сожалению, его прочитала", — подытожила певица.

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Анжелика Рудницкая и Юрий Юрченко Фото: Facebook

Юрченко обиделся на "Территорию А"

Ранее лидер группы The ВЙО и военнослужащий Мирослав Кувалдин заявил, что Юрко Юрченко до сих пор обижен на "Территорию А", где ему ненадлежащим образом оплачивали работу в годы большой популярности.

"Он, на мой взгляд, очень обижен на "Территорию А". Просто Юрко Юрченко был мегапопулярным и, по его собственному ощущению, был суперзвездой. Но этому статусу должно было соответствовать какое-то материальное подтверждение — его просто не было. И это, думаю, его очень сбивало с толку", — сказал Кувалдин в интервью Blik.ua.

В сентябре этого года сам Юрченко выступил с эмоциональным заявлением в адрес "Территории".

"31 год "Территории А". Хочу ли я их поздравить? Нет. Вспомнить? Да. Благодарность за позицию. Место в истории. За украинскую музыку. Но в их хит-параде крутились и всякие русскоязычные песни. Было… В принципе — молодцы. Это мой трэш. Крэш. ПТСР. Меня считали безголосым. Примером дурного вкуса. Моей карьере пришел конец там, где и началась… Так я тогда думал. В 1997 году", — написал певец в своём Facebook.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анжелика Рудницкая прокомментировала прошлые действия певца Виталия Козловского, который в свое время выступал в РФ.

Рудницкая вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла между ней и Андреем Кузьменко много лет назад.

Основательница художественного агентства "Территория А" стала знаковой фигурой украинского шоу-бизнеса. В беседе с Фокусом артистка ответила на самые резонансные вопросы.