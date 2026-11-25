Засновниця легендарного українського пісенного хіт-параду "Територія А" Анжеліка Рудницька раптом заявила, що не мала роману з Юрком Юрченком. Бо "любить розумних чоловіків".

Саме так ведуча та співачка привітала артиста з днем народження, який він відзначав 24 листопада.

Рудницька відповіла на чутки про роман з Юрченком

"Не знайшла спільного фото. Сьогодні, 24 листопада, народився Юрій Нечистяк, якого я помітила на пісенному конкурсі, який проводив Микола Мозговий. Миколі Петровичу він не сподобався, але я, як членкиня журі, наполягла, щоб його відзначили. Так почалася співпраця", — написала Рудницька у своєму Facebook.

Ведуча додала, що "Територія А" подарувала імениннику імʼя у прямому і переносному сенсі, записала безліч пісень, видала альбоми, зняла серію кліпів.

"Медіапліткарі десятиліттями приписували мені роман з Юрченком і таємні одруження. Але це лише плітки і вигадки. Роману не було. Та й не могло бути. Бо я люблю розумних чоловіків. Цей пост можете вважати відповіддю на "вітання", які Юрченко адресував нам. Я, на жаль, його прочитала", — резюмувала співачка.

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Анжеліка Рудницька та Юрко Юрченко Фото: Facebook

Юрченко ображений на "Територію А"

Раніше лідер гурту The ВЙО та військовослужбовець Мирослав Кувалдін заявив, що Юрко Юрченко досі ображений на "Територію А", де йому неналежно оплачувати роботу в роки великої популярності.

"Він якраз, як на мене, дуже ображений на "Територію А". Просто Юрко Юрченко був мегапопулярний і по своїм власним відчуттям був суперзіркою. Але цьому статусу мало відповідати якесь грошове підтвердження — його просто не було. І це, думаю, його дуже збивало з пантелику", — казав Кувалдін для Blik.ua.

У вересні цього року сам Юрченко зробив емоційну заяву в бік "Території".

"31 рік "Території А". Чи хочу я їх привітати? Ні. Згадати? Так. Подяка за Позицію. Місце в Історії. За Українську Музику. Але крутилися в їх хіт-параді і всякі рускомовні. Було… В принципі — молодці. То мій траш. Креш. ПТСР. Мене вважали безголосим. Прикладом поганого смаку. Моїй карʼєрі прийшов кінець там, де і почався… Так я тоді думав. В 1997 році", — написав співак у своєму Facebook.

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