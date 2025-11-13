"Манікюр кращий, ніж у нас": відома співачка дорікнула Козловському за службу та виступи в РФ

Українська співачка та засновниця легендарного хіт-параду "Територія А" Анжеліка Рудницька прокоментувала минулі дії співака Віталія Козловського, який свого часу виступав у РФ.

Рудницька в інтерв’ю РБК-Україна зізналася, що їй складно прийняти ті вчинки, навіть оглядаючись на те, що під час повномасштабної війни співак долучився до лав ЗСУ.

Артистка наголосила, що колись вони з Козловським підтримували хороші стосунки, тому її особливо вразили кадри з його виступу в РФ та фото поруч з проросійською ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою.

Анжеліка Рудницька про Віталія Козловського

"Манікюр цього військового кращий, ніж у нас із вами. Я бувала на фронті багато разів і таких манікюрів там не бачила. Можливо, я помиляюся, але хочу це почути саме від нього. Мені було дуже прикро бачити, як людина, з якою ми дружили, опиняється поруч із тими, хто вітав окупантів. Це болісно", — зазначила Рудницька

Зокрема, засновниця "Території А" додала, що хоче вірити у щирість змін Віталія Козловського, адже його командир запевняв, що служба допомогла співаку переосмислити себе.

"У людини має бути чітка концепція, позиція. Вона може сформуватися. Людина ж розвивається, зокрема, інтелектуально. Вона викидає з себе зайве, ми говорили про той баласт. Але чим вона наповнюється? Якщо новими сенсами, я рада, я готова підтримати. Але я боюсь людей, які туди-сюди. Оці люди — перші зрадники, бо їм все одно, вони як флюгери", — сказала Рудницька.

Віталій Козловський Фото: Instagram Vitaliy Kozlovskiy

