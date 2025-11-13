"Маникюр лучше, чем у нас": известная певица упрекнула Козловского за службу и выступления в РФ

Украинская певица и основательница легендарного хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая прокомментировала прошлые действия певца Виталия Козловского, который в свое время выступал в РФ.

Рудницкая в интервью РБК-Украина призналась, что ей сложно принять те поступки, даже оглядываясь на то, что во время полномасштабной войны певец вступил в ряды ВСУ.

Артистка отметила, что когда-то они с Козловским поддерживали хорошие отношения, поэтому ее особенно поразили кадры с его выступления в РФ и фото рядом с пророссийской экс-главой Славянска Нелей Штепой.

Анжелика Рудницкая о Виталии Козловском

"Маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я бывала на фронте много раз и таких маникюров там не видела. Возможно, я ошибаюсь, но хочу это услышать именно от него. Мне было очень обидно видеть, как человек, с которым мы дружили, оказывается рядом с теми, кто приветствовал оккупантов. Это болезненно", — отметила Рудницкая.

В частности, основательница "Территории А" добавила, что хочет верить в искренность изменений Виталия Козловского, ведь его командир уверял, что служба помогла певцу переосмыслить себя.

"У человека должна быть четкая концепция, позиция. Она может сформироваться. Человек же развивается, в частности, интеллектуально. Он выбрасывает из себя лишнее, мы говорили о том балласте. Но чем он наполняется? Если новыми смыслами, я рада, я готова поддержать. Но я боюсь людей, которые туда-сюда. Эти люди — первые предатели, потому что им все равно, они как флюгеры", — сказала Рудницкая.

Виталий Козловский Фото: Instagram Vitaliy Kozlovskiy

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В 2024 году Виталий Козловский был переведен на должность солдата резерва в 22 ОМБр, и через месяц его уволили в запас "по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам". В ВСУ опровергли информацию, что артист несет патронатную службу в бригаде.

Анжелика Рудницкая вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла между ней и Андреем Кузьменко много лет назад.

Кроме того, 12 августа Виталий Козловский показал своего маленького сына Оскара, который родился в феврале 2024 года.