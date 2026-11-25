72-летний американский актёр, звезда фильма "Криминальное чтиво", Джон Траволта и его дочь, 26-летняя Элла Блю, посетили открытие 44-го Туринского кинофестиваля.

Актёр, снявшийся во многих голливудских блокбастерах, и его старшая дочь появились на публике в элегантных нарядах. Фотографии девушка опубликовала в своём Instagram.

Джон Траволта показал свою дочь

Звезда фильма "Криминальное чтиво" надел смокинг с рубашкой, дополнив наряд эффектными кожаными перчатками и прозрачными очками.

А Элла надела вечернее чёрное платье и собрала свои тёмные волосы в аккуратную причёску. Девушка уже дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Париже и часто сопровождает своего знаменитого отца на публичных мероприятиях.

На кинофестивале актёру вручили награду за жизненные достижения в знак признания его многолетней карьеры.

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Пользователи сети заметили, что Элла уже выше папы, а Джон всё чаще экспериментирует со своим стилем, и его порой трудно узнать.

Джон Траволта с дочерью Фото: Instagram

Отметим, что Джон Траволта и его покойная жена Келли Престон были женаты с 1991 года и стали родителями троих детей: Эллы, Бенджамина и Джетта, который был тяжело болен и трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году.

В 2020 году ушла из жизни и жена актёра после многих лет борьбы с раком. После этой утраты Джон самостоятельно воспитывает детей и часто проводит с ними время.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

72-летний американский актёр Джон Траволта поразил поклонников фотографией своей дочери Эллы Блю, которая очень на него похожа.

Звезда фильма "Криминальное чтиво" отпраздновал Новый год с размахом вместе со своими двумя детьми.

Кроме того, Джон Траволта вместе с дочерью посетил Олимпийские игры.