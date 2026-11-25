Неузнаваемый Джон Траволта появился на публике с дочерью (фото)
72-летний американский актёр, звезда фильма "Криминальное чтиво", Джон Траволта и его дочь, 26-летняя Элла Блю, посетили открытие 44-го Туринского кинофестиваля.
Актёр, снявшийся во многих голливудских блокбастерах, и его старшая дочь появились на публике в элегантных нарядах. Фотографии девушка опубликовала в своём Instagram.
Джон Траволта показал свою дочь
Звезда фильма "Криминальное чтиво" надел смокинг с рубашкой, дополнив наряд эффектными кожаными перчатками и прозрачными очками.
А Элла надела вечернее чёрное платье и собрала свои тёмные волосы в аккуратную причёску. Девушка уже дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Париже и часто сопровождает своего знаменитого отца на публичных мероприятиях.
На кинофестивале актёру вручили награду за жизненные достижения в знак признания его многолетней карьеры.
Пользователи сети заметили, что Элла уже выше папы, а Джон всё чаще экспериментирует со своим стилем, и его порой трудно узнать.
Отметим, что Джон Траволта и его покойная жена Келли Престон были женаты с 1991 года и стали родителями троих детей: Эллы, Бенджамина и Джетта, который был тяжело болен и трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году.
В 2020 году ушла из жизни и жена актёра после многих лет борьбы с раком. После этой утраты Джон самостоятельно воспитывает детей и часто проводит с ними время.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 72-летний американский актёр Джон Траволта поразил поклонников фотографией своей дочери Эллы Блю, которая очень на него похожа.
- Звезда фильма "Криминальное чтиво" отпраздновал Новый год с размахом вместе со своими двумя детьми.
Кроме того, Джон Траволта вместе с дочерью посетил Олимпийские игры.