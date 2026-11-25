72-річний американський актор, зірка фільму "Кримінальне чтиво", Джон Траволта і його донька, 26-річна Елла Блю відвідали відкриття 44-го Туринського кінофестивалю.

Актор, який знявся в багатьох голівудських блокбастерах, і його старша спадкоємиця вийшли на публіку в елегантних образах. Фото дівчина поділилася у своєму Instagram.

Джон Траволта показав свою доньку

Зірка "Кримінального чтива" одягнув смокінг із сорочкою, доповнивши аутфіт ефектними шкіряними рукавичками та прозорими окулярами.

А Елла вигуляла вечірню чорну сукню та зібрала своє темне волосся в охайну зачіску. Дівчина вже дебютувала як модель на Тижні моди у Парижі та часто супроводжує зіркового батька на публічних заходах.

На кінофестивалі актору вручили нагороду за життєві досягнення на знак визнання його багаторічної кар’єри.

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Користувачі мережі помітили, що Елла вже вища за тата, а Джон усе частіше експериментує зі своїм стилем і його інколи важко впізнати.

Джон Траволта з дочкою Фото: Instagram

Зазначимо, що Джон Траволта і його покійна дружина Келлі Престон були одружені з 1991 року і стали батьками трьох дітей, Елли, Бенджаміна та Джетта, який був важкохворим і трагічно загинув у віці 16 років у 2009 році.

У 2020 році з життя пішла і дружина актора після років боротьби з онкологією. Після втрати Джон сам виховує дітей та часто проводить з ними час.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

72-річний американський актор Джон Траволта шокував шанувальників фотографією схожої на нього доньки Елли Блю.

Зірка фільму "Кримінальне чтиво" відсвяткував Новий рік у пишному стилі зі своїми двома дітьми.

Крім того, Джон Траволта з донькою відвідав Олімпійські ігри.