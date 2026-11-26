Украинская актриса и ведущая Радмила Щоголева, известная по роли Гели в "СВ Шоу", объяснила, почему на самом деле ушла от Андрея Данилка.

Артистка в редком интервью Алине Доротюк призналась, что в какой-то момент поняла, что полностью истощена и не хочет "стареть" в проекте.

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По словам звезды, она была очень измотана и в какой-то момент даже испытывала проблемы со здоровьем.

"Я просто почувствовала, что мне нужно уйти. Я заранее предупредила Андрея, мы с ним поговорили. Я сказала, что не хочу стареть в этом проекте, чувствую, что сейчас уже настал мой финал здесь", — говорит Щоголева.

К тому же актриса хотела больше погрузиться в мир кино.

Радмила Щоголева и Андрей Данилко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

"Была такая ситуация: я согласилась и хотела ездить, потому что мы планировали ставить мюзикл. Для меня это было очень интересно. Я хотела именно такую историю. У него рождались какие-то идеи, мы что-то придумывали вместе. У нас даже были небольшие ролевые сценки. Я ждала какой-то театральной истории, что это будет. Но Андрея очень интересовала музыка, а я всё-таки хотела театрального развития", — призналась "Геля", которая сейчас живёт в Германии.

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Радмила Щоголева и Андрей Данилко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Артистка не видела для себя перспектив в этом проекте. Они с Данилком обсудили этот момент, поэтому шоумен был предупрежден.

"Я почувствовала, что для меня это уже всё. Я уже выложилась на полную, насколько могла. Я не видела перспектив для себя, для своего образа. Мы с Андреем поговорили, договорились, что я буду ездить туда, где это стратегически важно, а потом посмотрим: уйду ли я, буду ли заниматься чем-то своим или буду ездить на какие-то важные проекты. Но я должна быть до конца откровенной с собой", — говорит Щоголева.

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