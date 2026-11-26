Українська акторка та ведуча Радміла Щоголєва, відома роллю Гелі в "СВ Шоу", пояснила, чому насправді пішла від Андрія Данилка.

Артистка в рідкісному інтерв’ю Аліні Доротюк зізналася, що в один момент зрозуміла, що повністю виснажена та не хоче "старіти" на проєкті.

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За словами зірки, вона була дуже виснажена та в якийсь момент навіть мала проблеми зі здоровʼям.

"Я просто для себе відчула, що я маю піти. Я до цього попередила Андрія, ми з ним розмовляли. Я сказала, що не хочу старіти в цьому проєкті, відчуваю, що зараз вже мій фінал тут", — каже Щоголєва.

До того ж, акторка хотіла більше зануритися в кіно.

Радміла Щоголєва та Андрій Данилко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

"Була така ситуація, я погодилась і хотіла їздити, бо ми планували робити мюзикл. Для мене це було дуже цікаво. Я хотіла саме отаку історію. У нього народжувались якусь ідеї, щось вигадували разом. У нас навіть були рольові шматочки. Я чекала на театральну історію якусь, що це буде. Але Андрія дуже цікавила музика, а я все ж таки хотіла театрального розвитку", — зізналася "Геля", яка наразі живе в Німеччині.

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Радміла Щоголєва та Андрій Данилко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Артистка не бачила свого розвитку в проєкті. Вони з Данилком обговорили цей момент, тому шоумен був попереджений.

"Я відчула, що для мене це вже все. Я себе вже використала, наскільки могла. Я не бачила розвитку для себе, для свого образу. Ми з Андрієм поговорили, погодились, я буду їздити там, де стратегічно важливо, а потім побачимо: чи я собі піду, буду займатися своїм чимось або буду їздити на якісь важливі проєкти. Але я маю бути до кінця з собою відвертою", — каже Щоголєва.

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