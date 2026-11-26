30-летний украинский актёр, звезда фильма "Скажене весілля" Вячеслав Хостикоев за три года сбросил 35 кг лишнего веса.

Впрочем, в сети начали высказывать предположения, что у сына Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева якобы есть проблемы со здоровьем. Артист ответил на эти обвинения на YouTube-канале Tsukorua.

Хостикоев прокомментировал слухи о болезни

По словам звезды спектакля "Конотопская ведьма", он похудел на 35 килограммов и переосмыслил себя и свой имидж.

На этом фоне поклонники начали сравнивать украинского актёра с Робертом Паттинсоном (новым Джеймсом Бондом и не только), а другие писали о возможной болезни. Впрочем, сам Вячеслав с юмором отреагировал на подобные упреки.

Вячеслав Хостикоев Фото: Instagram

"Обязательно ли, если человек изменился, похудел, "наверное, с ним что-то не так"? Умирает, наверное, эх! Это смешно, конечно. Наоборот, когда человек приходит в форму, я никогда не скажу, что там что-то не так", — отметил актер.

Видео дня

Вячеслав Хостикоев подчеркнул, что работа над похудением длилась около трёх лет. А больше всего из-за этого переживает его знаменитая мама — Наталья Сумская.

Вячеслав Хостикоев Фото: Instagram

"Мама: "И что ты наделал? Это слишком, это слишком. Поешь". Каждый раз, когда я прихожу: "Сынок, поешь. Я тебе котлетки приготовила, поешь, пожалуйста, голодным нельзя". — "Мам, я же держу форму". Вот и это всё очень мило. Это всё очень тепло и приятно", — рассказал артист.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сын Натальи Сумской — украинский актёр Вячеслав Хостикоев — весил в самый тяжёлый период 116 килограммов.

Также актер впервые рассказал о личной жизни. Оказывается, его избранницей стала коллега по сцене, также артистка, Анастасия Рула, известная по роли в сериале "Первые ласточки. Зависимые".

В частности, Ольга Сумская и её племянник поссорились из-за дочери актрисы, которая живёт в России. Хостикоев рассказал, примирился ли он с тётей.