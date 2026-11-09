Весил почти 120 кг: сын Сумской поразил похудением на 35 кг (фото)

Сын Натальи Сумской — украинский актёр Вячеслав Хостикоев — весил в самый тяжёлый период 116 килограммов. За три года артист похудел на 35 кг. Он впервые рассказал о невероятном похудении и о том, как ему удаётся поддерживать форму.

30-летний Вячеслав Хостикоев признался, что его мама Наталья удивилась его внезапному похудению. Ранее знаменитость весил 116 килограммов, а в январе прошлого года он признался, что к тому времени сбросил 14 кг. Об этом актер рассказал в эфире программы "Завтрак с "1+1"".

Сын Сумской поразил неожиданным похудением

По словам Хостикоева, его мама Наталья Сумская сразу же начала громко плакать и спрашивать, кормят ли вообще её сына.

"У мамы была очень забавная реакция: „Что ты наделал? Тебя не кормят?! Что вы наделали, как так можно?“. Но маму нужно успокоить, потому что каждая любящая мать — она, конечно, хочет, чтобы сыночек выглядел немного… Но это было, ну, слишком", — рассказал актер.

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В период максимального веса Вячеслав снимался в фильме "Безумная свадьба 3" 2021 года. В январе прошлого года Хостикоев заявил, что его максимальный вес составлял 116 килограммов. Однако к тому времени ему удалось сбросить 14 кг.

Хостикоев в максимальном весе Фото: Кадр из фильма Хостикоев в максимальном весе Фото: Кадр из фильма

Всего за три года артист похудел на 35 килограммов.

"Нужно поддерживать себя в форме. Многое изменилось. Особенно впечатление, которое ты производишь на зрителя", — подчеркнул Хостикоев.

Как сейчас выглядит Хостикоев

Вячеслав Хостикоев сейчас Фото: Скрин видео Вячеслав Хостикоев сейчас Фото: Instagram

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Вячеслав Хостикоев рассказал о своей двоюродной сестре Антонине Паперной, которая живёт в РФ и даже активно снимается там в сериалах.

Также актер впервые рассказал о личной жизни. Оказывается, его избранницей стала коллега по сцене, также артистка, Анастасия Рула, известная по роли в сериале "Первые ласточки. Зависимые".

Кстати, Ольга Сумская и её племянник поссорились из-за дочери актрисы, которая живёт в России. Хостикоев рассказал, примирился ли он с тётей.