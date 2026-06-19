"Мне больно": сын Сумской рассказал о сестре в Москве (фото)

Украинский актёр Вячеслав Хостикоев рассказал о своей двоюродной сестре Антонине Паперной, которая живёт в РФ и даже активно снимается там в сериалах.

Сын Натальи Сумской в интервью "РБК-Украина" признался, что они с Антониной лично общались ещё до начала большой войны в Украине.

Хостикоев о сестре в России

Для Вячеслава это действительно болезненная тема. Он считает Антонину близким человеком, но пока между ними стоит "непробиваемая стена".

"Я люблю свою сестру. Я бы очень хотел с ней увидеться. Мы, к сожалению, не общаемся, потому что между нами стоит огромная непробиваемая стена. Я очень хотел бы общаться с ней, потому что у меня самые приятные эмоции, впечатления и воспоминания из детства, когда всё было прекрасно, связаны во многих историях именно с Тоней", — признаётся звезда "Безумной свадьбы".

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Несмотря ни на что, Вячеслав верит, что в будущем их отношения наладятся. Юноша не хочет осуждать позицию сестры по поводу войны, ведь он не знает всех обстоятельств.

"Как бы там ни было дальше, несмотря на то, что она делает или не делает, двери моего сердца всегда будут открыты. Я тоже надеюсь на её понимание. Надеюсь, что удастся найти общий язык, удастся как-то переосмыслить всё. Она делает то, что делает. Я не буду её осуждать, потому что не знаю всех обстоятельств. Да, некоторые вещи, которые, может, не стоило делать… Мне больно, мне неприятно… Там совсем своя история. Не всё так просто, не всё только с моей стороны", — сказал сын Натальи Сумской.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Фото: olgasumska

Дочь Сумской в Москве

Антонина Паперная, как известно, живет в России и замужем за российским актером Владимиром Ягличем, с которым воспитывает двоих детей. Она работает в РФ, умалчивая о войне в своей родной Украине.

"Это страшная драма в её жизни, потому что человек оказался в такой ситуации. Она находится там уже более 13 или 14 лет, она замужняя женщина, у неё двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить", — сказала Ольга Сумская.

Более того, Антонина недавно снялась в новом сериале в Москве, чем похвасталась в своих соцсетях.

Паперная в российском сериале Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская дала редкий комментарий о своей старшей дочери Антонине Паперной, которая умалчивает о войне в Украине и живет в Москве.

Народная артистка заговорила об отсутствии света, предложив "забирать" его с улицы в дома людей. А реакция украинцев была предсказуемой.

Кроме того, знаменитость сняла видео под трек российского исполнителя и оказалась в центре скандала.