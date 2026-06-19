"Мені боляче": син Сумської розповів про сестру в Москві (фото)

Український актор В’ячеслав Хостікоєв заговорив про двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка живе в РФ та навіть активно там знімається в серіалах.

Син Наталії Сумської в інтерв’ю "РБК-Україна" зізнався, що вони з Антоніною особисто спілкувалися ще до великої війни в Україні.

Хостікоєв про сестру в Росії

Для Вʼячеслава це насправді болісна тема. Він вважає Антоніну близькою людиною, але наразі між ними "непробивна брама".

"Я люблю свою сестру. Я б дуже хотів з нею побачитися. Ми не спілкуємося, на жаль, бо є величезна непробивна брама. Я дуже хотів би з нею спілкуватися, бо у мене найприємніші емоції, враження, спогади з дитинства, коли все було прекрасно, вони пов’язані у багатьох історіях саме з Тонею", — зізнається зірка "Скаженого весілля".

Попри все, В’ячеслав вірить, що в майбутньому їхні стосунки налагодяться. Юнак не хоче засуджувати позицію сестри щодо війни, адже не знає її обставин.

Відео дня

"Як би там воно не було далі, попри те, що вона робить чи не робить, двері мого серця будуть завжди відкриті. Я сподіваюся теж на її розуміння. Сподіваюся, що вдасться знайти спільну мову, вдасться якось переосмислити все. Вона робить те, що вона робить. Я не буду її засуджувати, бо я не знаю тих обставин. Так на деякі речі, які, може, не варто було робити… Мені боляче, мені неприємно… Там зовсім своя історія. Не все так просто, не все тільки з мого боку", — сказав син Наталії Сумської.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Фото: olgasumska

Донька Сумської в Москві

Антоніна Паперна, як відомо, живе в Росії та одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Вона працює в РФ, замовчуючи війну у своїй рідній Україні.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити", — казала Ольга Сумська.

Ба більше, Антоніна нещодавно знялася в новому серіалі в Москві, чим хизувалася у своїх соцмережах.

Паперна знімається в російських серіалах Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська дала рідкісний коментар про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка замовчує війну в Україні та живе в Москві.

Народна артистка заговорила про відсутність світла, запропонувавши "забирати" його з вулиці в домівки людей. А реакція українців була очікувана.

Крім того, знаменитість зняла відео під трек росіянина і вляпалася у скандал.