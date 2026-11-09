Важив майже 120 кг: син Сумської вразив схудненням на 35 кг (фото)
Син Наталії Сумської – український актор В’ячеслав Хостікоєв – максимально важив 116 кілограмів. За три роки артист схуд на 35 кг. Він вперше заговорив про неймовірне зменшення ваги і як йому вдається підтримувати форму.
30-річний В'ячеслав Хостікоєв зізнався, що його мама Наталія здивувалась його раптовому схудненню. Раніше знаменитість важив 116 кілограмів і в січні минулого року він зізнався, що на той час позбувся 14 кг. Про це актор розповів в ефірі Сніданок з "1+1".
Син Сумської вразив несподіваним схудненням
За словами Хостікоєва, його мама Наталія Сумська одразу почала голосити і запитувати, чи годують взагалі її сина.
"Дуже класна була реакція у мами: "Що ти наробив? Не годують?! Що ви наробили, як так можна?". Але маму треба заспокоїти, бо кожна любляча мати – вона, звичайно, хоче, щоб синочок виглядав трошки… Але це було, ну, занадто", — розповів актор.
У максимальній вазі В'ячеслав знімався у фільмі "Скажене весілля 3" 2021 року. У січні минулого року Хостікоєв заявив, що найбільше він важив 116 кілограмів. Однак йому вдалося позбутися на той час 14 кг.
Загалом за три роки артист скинув 35 кілограмів.
"Треба тримати себе у формі. Дуже багато чого змінилось. Особливо враження про тебе у глядача", — наголосив Хостікоєв.
Як зараз виглядає Хостікоєв
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- В’ячеслав Хостікоєв заговорив про двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка живе в РФ та навіть активно там знімається в серіалах.
- Також актор вперше розповів про особисте життя. Виявляється, його обраницею стала колега по сцені, також артистка, Анастасія Рула, відома роллю в серіалі "Перші ластівки. Zалежні".
До речі, Ольга Сумська та її племінник посварилися через доньку акторки, яка живе в Росії. Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою.