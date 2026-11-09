Важив майже 120 кг: син Сумської вразив схудненням на 35 кг (фото)

Син Наталії Сумської – український актор В’ячеслав Хостікоєв – максимально важив 116 кілограмів. За три роки артист схуд на 35 кг. Він вперше заговорив про неймовірне зменшення ваги і як йому вдається підтримувати форму.

30-річний В'ячеслав Хостікоєв зізнався, що його мама Наталія здивувалась його раптовому схудненню. Раніше знаменитість важив 116 кілограмів і в січні минулого року він зізнався, що на той час позбувся 14 кг. Про це актор розповів в ефірі Сніданок з "1+1".

Син Сумської вразив несподіваним схудненням

За словами Хостікоєва, його мама Наталія Сумська одразу почала голосити і запитувати, чи годують взагалі її сина.

"Дуже класна була реакція у мами: "Що ти наробив? Не годують?! Що ви наробили, як так можна?". Але маму треба заспокоїти, бо кожна любляча мати – вона, звичайно, хоче, щоб синочок виглядав трошки… Але це було, ну, занадто", — розповів актор.

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У максимальній вазі В'ячеслав знімався у фільмі "Скажене весілля 3" 2021 року. У січні минулого року Хостікоєв заявив, що найбільше він важив 116 кілограмів. Однак йому вдалося позбутися на той час 14 кг.

Хостікоєв у максимальній вазі Фото: Кадр із фільму Хостікоєв у максимальній вазі Фото: Кадр із фільму

Загалом за три роки артист скинув 35 кілограмів.

"Треба тримати себе у формі. Дуже багато чого змінилось. Особливо враження про тебе у глядача", — наголосив Хостікоєв.

Як зараз виглядає Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв зараз Фото: Скрін відео В'ячеслав Хостікоєв зараз Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В’ячеслав Хостікоєв заговорив про двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка живе в РФ та навіть активно там знімається в серіалах.

Також актор вперше розповів про особисте життя. Виявляється, його обраницею стала колега по сцені, також артистка, Анастасія Рула, відома роллю в серіалі "Перші ластівки. Zалежні".

До речі, Ольга Сумська та її племінник посварилися через доньку акторки, яка живе в Росії. Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою.