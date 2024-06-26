В'ячеслав Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою Ольгою Сумською
Акторка та її племінник посварилися через доньку Сумської, яка живе в Росії. Антоніна не коментує війну в її рідній країні.
Український актор В'ячеслав Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою Ольгою Сумською. Про це зірка фільму "Скажене весілля-3" розповів у програмі ЖВЛ.
На початку 2024 року родичі публічно "посварилися" після того, як Хостікоєв висловився про доньку Сумської Антоніну Паперну, яка живе в РФ.Важливо
"Якщо десь у майбутньому ми зможемо до чогось дійти, до якогось миру, якось порозумітися, було б непогано. Для мене це вже так не болить, бо я просто це прийняв. Воно просто так має бути. Не чуємо одне одного і не хочемо розуміти. Кожен залишився при своїй думці", — зазначив В'ячеслав.
Зазначимо, що старша спадкоємиця Ольги Сумської давно живе в Росії. Антоніна не коментує публічно війну в Україні. У РФ вона одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.
"У мене є багато питань до неї. Але найбільше мені б хотілося подивитися їй в очі, подивитися і помовчати. Я хотів би зрозуміти її історію, як це з її сторони", — говорив син Наталії Сумської.
За словами Ольги Сумської, ця тема дуже болюча для неї, а донька не може виїхати звідти саме через дітей.
"Знаєте, які відчуття панують сьогодні в моїй душі? Біль, туга, розпач, каяття, спокута. Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому, що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей", — зізнавалася Народна артистка України.
Нагадаємо, Ольга Сумська привітала з днем народження доньку Антоніну.
Також Фокус писав про громадянство доньки Ольги Сумської.