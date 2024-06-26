Акторка та її племінник посварилися через доньку Сумської, яка живе в Росії. Антоніна не коментує війну в її рідній країні.

Український актор В'ячеслав Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою Ольгою Сумською. Про це зірка фільму "Скажене весілля-3" розповів у програмі ЖВЛ.

На початку 2024 року родичі публічно "посварилися" після того, як Хостікоєв висловився про доньку Сумської Антоніну Паперну, яка живе в РФ.

Важливо

Ольга Сумська бурхливо відреагувала на інтерв'ю свого племінника, де він розповів про її доньку, яка в Росії

"Якщо десь у майбутньому ми зможемо до чогось дійти, до якогось миру, якось порозумітися, було б непогано. Для мене це вже так не болить, бо я просто це прийняв. Воно просто так має бути. Не чуємо одне одного і не хочемо розуміти. Кожен залишився при своїй думці", — зазначив В'ячеслав.

В'ячеслав Хостікоєв Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790753305

Зазначимо, що старша спадкоємиця Ольги Сумської давно живе в Росії. Антоніна не коментує публічно війну в Україні. У РФ вона одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.

"У мене є багато питань до неї. Але найбільше мені б хотілося подивитися їй в очі, подивитися і помовчати. Я хотів би зрозуміти її історію, як це з її сторони", — говорив син Наталії Сумської.

За словами Ольги Сумської, ця тема дуже болюча для неї, а донька не може виїхати звідти саме через дітей.

В'ячеслав Хостікоєв та Антоніна Паперна Фото: https://www.instagram.com/khostikoiev/

"Знаєте, які відчуття панують сьогодні в моїй душі? Біль, туга, розпач, каяття, спокута. Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому, що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей", — зізнавалася Народна артистка України.

Нагадаємо, Ольга Сумська привітала з днем народження доньку Антоніну.

Також Фокус писав про громадянство доньки Ольги Сумської.