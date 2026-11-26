30-річний український актор, зірка "Скаженого весілля" В’ячеслав Хостікоєв за три роки позбувся 35 кг зайвої ваги.

Втім, у мережі почали припускати, що син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва начебто має проблеми зі здоров’ям. Артист відповів на закиди на YouTube-каналі Tsukorua.

Хостікоєв відповів на чутки про хворобу

За словами зірки вистави "Конотопська відьма", він втратив 35 кілограмів і переосмислив себе та свій імідж.

На фоні цього прихильники почали порівнювати українського актора з Робертом Паттінсоном (новим Джеймсом Бондом і не тільки), а інші писали про можливу хворобу. Втім, сам Вʼячеслав з гумором відреагував на подібні закиди.

В"ячеслав Хостікоєв Фото: Instagram

"Обовʼязково, якщо людина змінилася, скинула вагу, "мабуть, щось із нею не так"? Вмирає, напевно, ех!. Це смішно, звичайно. Навпаки, коли людина приходить у форму, я ніколи не скажу, що щось там погано", — зазначив актор.

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В’ячеслав Хостікоєв наголосив, що робота над схудненням тривала близько трьох років. А найбільше через це переймається його знаменита мама — Наталія Сумська.

В"ячеслав Хостікоєв Фото: Instagram

"Мама: "І що ти наробив? Це забагато, це забагато. Поїж". Кожна вистава, коли я приходжу: "Синку, поїж. Я тобі котлетки приготувала, поїж, будь ласка, голодним не можна". — "Мам, я ж тримаю форму". От і це все дуже мило. Це все дуже тепло й приємно", — розповів артист.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Син Наталії Сумської — український актор В’ячеслав Хостікоєв — максимально важив 116 кілограмів.

Також актор вперше розповів про особисте життя. Виявляється, його обраницею стала колега по сцені, також артистка, Анастасія Рула, відома роллю в серіалі "Перші ластівки. Zалежні".

Зокрема, Ольга Сумська та її племінник посварилися через доньку акторки, яка живе в Росії. Хостікоєв зізнався, чи примирився з тіткою.