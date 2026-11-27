Том Харди известен своей способностью кардинально менять внешность ради ролей — например, в фильмах "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", "Капоне" и "Бронсон".

Накануне в Instagram британского актёра появилась архивная фотография, на которой его просто не узнать: мужчина предстал в образе печально известного гангстера Аль Капоне из фильма 2020 года "Капоне".

Том Харди выглядит неузнаваемо

На снимке 49-летний актёр выглядит совсем иначе: он одет в жёлтый костюм в тонкую полоску, белую рубашку и чёрный полосатый галстук.

Его волосы выглядят растрепанными, заметны признаки облысения, а на лице — специальный грим, который добавил ему возраста, чтобы соответствовать образу персонажа.

Том Харди Фото: Instagram

В фильме британский актёр сыграл Аль Капоне уже в преклонном возрасте, после освобождения из тюрьмы. В описании к фильму говорится: "47-летний Аль Капоне, проведший 10 лет за решеткой, начинает страдать от деменции, а его преследуют воспоминания о жестоком прошлом".

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"Это не тот классический Аль Капоне, которого обычно представляют себе, глядя на его силуэт", — рассказал актер изданию Men's Journal о работе над этой ролью.

Том Харди Фото: YouTube

Том — настоящий "хамелеон", когда речь заходит о подготовке к ролям в кино: на протяжении многих лет он неоднократно менял свой вес и телосложение ради работы.

Как рассказал актёр порталу AskMen, для роли в фильме "Стюарт: Прошлая жизнь" он сбросил около 12 кг, а для съёмок в криминальной драме 2008 года "Бронсон" — набрал около 19 кг.

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